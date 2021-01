99TH ANNIVERSARY OF ST. PETER’S COLLEGE

As the College celebrates its 99th anniversary today, let these priest sons of St. Peter’s praise the Lord for all the blessings showered on our Alma Mater and ask the Lord to bless that it may continue to serve His people.

A list of Peterites who labour in the Vineyard of the Lord or have gone to their eternal abode after faithfully serving Him.

BISHOPS

Rt. Rev. Dr. Joy Goonawardena

Rt. Rev. Dr. Maxwell Silva

PRIESTS

Rev. Fr. Robert Abeynaike O Cist

Rev. Fr. Percy Abraham SJ

Rev. Fr. P A J Anthony

Rev. Fr. Jagath Anthony

Rev. Fr. Vincent Ashley

Rev. Fr. Suren Danushka OMI

Rev. Fr. Paul De Niese

Rev. Fr. Sunil De Silva

Rev. Fr. Udara Dharmaratne OMI

Rev. Fr. Anton Eumal

Rev. Fr. Ayal Indika Fernando

Rev. Fr. Dilan Marius Fernando OMI

Rev. Fr. Jude Lal Fernando

Rev. Fr. Nimal George Fernando

Rev. Fr. Randil Fernando

Rev. Fr. Sameera Fonseka OMI

Rev. Fr. Dalston Forbes OMI

Rev. Fr. Mahesh Ganemulla

Rev. Fr. Anton Gratien OMI

Rev. Fr. Indika Suranga Gunasekera OMI

Rev. Fr. Sachithra Heshan

Rev. Fr. Expeditus Jayakody

Rev. Fr. Dileepa Jayamaha OMI

Rev. Fr. Brian Jayawardena OMI

Rev. Fr. Sherad Jaywardena

Rev. Fr. Benedict Joseph

Rev. Fr. Bernard Lanarolle

Rev. Fr. Dom Gregory Leonidas OSB

Rev. Fr. Anthony Malawiarachchi CsSR

Rev. Fr. Tony Martin

Rev. Fr. Merl Mendis OMI

Rev. Fr. Irwin Moraes OMI

Rev. Fr. Freely Muthukudarachchi

Rev. Fr. Kalana Peiris

Rev. Fr. Cecil Joy Perera

Rev. Fr. Claver Perera

Rev. Fr. Hadley Perera OMI

Rev. Fr. Lalith Perera

Rev. Fr. Nimal Ponweera

Rev. Fr. Marshall Rajanayagam

Rev. Fr. Bernard Ramanayake OSB

Rev. Fr. R A Ramanayake

Rev. Fr. Jesu Ramesh

Rev. Fr. Srian Ranasinghe OMI

Rev. Fr. Sylvester Ranasinghe

Rev. Fr. Bharath Rayen OMI

Rev. Fr. Bob Rodrigo OMI

Rev. Fr. Michael P Rodrigo OMI

Rev. Fr. Rohitha Rodrigo

Rev. Fr. Gihan Senadeera OMI

Rev. Fr. Frank Sharma

Rev. Fr. Shihan OMI

Rev. Fr. Eranga Silva

Rev. Fr. Priyantha Silva

Rev. Fr. P N M Silva

Rev. Fr. Sunil Stanislaus

Rev. Fr. Shivantha Waas

Rev. Fr. Mal Warnashantha

Rev. Fr. Jayantha Wickremasinghe

Rev. Fr. Ronnie Wickremasinghe

Rev. Fr. Shane Wickremasinghe

NB. This list of Religious was extracted from 2017 issue of “The Peterite” and may need updation or correction. If you’re aware of any amendments to be done, we will greatly appreciate your response.