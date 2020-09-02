CELEBRATE FARTHER’S DAY SAFELY & JOYOUSLY @ DISH ( FATHER’S DAY LUNCH )

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CALL 02 8626 2169 OR info@dishevents.com.au
381, Glebe Point Road
Glebe NSW 2037
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LIMITED NUMBER OF SEATS AVAILABLE
$45 PP
2 SITTINGS
12.00PM -1.30 PM
1.30PM-3.00PM
BOOKINGS ESSENTIAL
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