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CELEBRATE FARTHER’S DAY SAFELY & JOYOUSLY @ DISH ( FATHER’S DAY LUNCH )

Sep 2, 2020 Posted by In Articles Tagged , Comments 0

CELEBRATE FARTHER’S DAY SAFELY & JOYOUSLY @ DISH ( FATHER’S DAY LUNCH )

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FOR BOOKINGS 
CALL 02 8626 2169 OR info@dishevents.com.au

381, Glebe Point Road
Glebe NSW 2037
https://restaurant.dishevents.com.au/contact

LIMITED NUMBER OF SEATS AVAILABLE
$45 PP
2 SITTINGS
12.00PM -1.30 PM
1.30PM-3.00PM
BOOKINGS ESSENTIAL
https://restaurant.dishevents.com.au/

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