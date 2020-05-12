Forgive Us – United Support of Artists of Sri Lanka
Title – Forgive Us
Artist – United Support of Artists of Sri Lanka
Lyrics – Dr. Venerable Delduwe Gnanasumana Thero
Melody & music arrangements – Chaminda Hemaratne
Mix & Master – Jayasanka Gamage
Recording Studio – Pearlbay Music Studio
Video – AKA Productions
D.O.P – Nandana Rathnayaka
Editor – Pawan Amarasinghe
Camera Asst. – Kavinda Thilakarathne
Aerial Filming by- TRIP PISSO
Keys – Chaminda Hemaratne
Bass guitar- Dileepa Deshan
Acoustic guitar – Jonathan Selvam
Electric guitar- Primal Liyanage
Traditional drums – Jananath Warakagoda
United Support of Artists of Sri Lanka
Chandani Hettiarachchi
Chaminda Hemaratne
Geoffrey Fernando
Russell Fernando
Donald Peiris
Benjy Ranabahu
Damian Wickramatilaka
Rajitha Rupasinghe
Radhika Rajavelu
Bonnie Fabian Paul
Dexter Batcho
Dinu Sanjuna
Tharanga Sewwandi
Jonathan Selvam
Dellon Juriansz
Dilhan Wisidagama
Nalaka Sylva
Jananath Warakagoda
Vasantha Fernando
Jacqualine Hettiarachchi
SPECIAL THANKS
Chathura Mahinsa – Pearlbay Music Studio
Darshana Manoj Hettiarachchi from Brisbane, Australia
P.B.Epasinghe
Chammi N Gunaweeraideo – AKA Productions
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