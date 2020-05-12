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Forgive Us – United Support of Artists of Sri Lanka

May 12, 2020 Posted by In Articles, English Videos Tagged , , , , , Comments 0

Forgive Us – United Support of Artists of Sri Lanka

 

Title – Forgive Us

Artist – United Support of Artists of Sri Lanka

Lyrics – Dr. Venerable Delduwe Gnanasumana Thero

Melody & music arrangements – Chaminda Hemaratne

Mix & Master – Jayasanka Gamage

Recording Studio –  Pearlbay Music Studio

Video – AKA Productions

D.O.P – Nandana Rathnayaka

Editor – Pawan Amarasinghe

Camera Asst. – Kavinda Thilakarathne

Aerial Filming by- TRIP PISSO

Keys – Chaminda Hemaratne

Bass guitar- Dileepa Deshan

Acoustic guitar – Jonathan Selvam

Electric guitar- Primal Liyanage

Traditional drums – Jananath Warakagoda

United Support of Artists of Sri Lanka

Chandani Hettiarachchi

Chaminda Hemaratne

Geoffrey Fernando

Russell Fernando

Donald Peiris

Benjy Ranabahu

Damian Wickramatilaka

Rajitha Rupasinghe

Radhika Rajavelu

Bonnie Fabian Paul

Dexter Batcho

Dinu Sanjuna

Tharanga Sewwandi

Jonathan Selvam

Dellon Juriansz

Dilhan Wisidagama

Nalaka Sylva

Jananath Warakagoda

Vasantha Fernando

Jacqualine Hettiarachchi

SPECIAL THANKS

Chathura Mahinsa – Pearlbay Music Studio

Darshana Manoj Hettiarachchi from Brisbane,  Australia

P.B.Epasinghe

Chammi N Gunaweeraideo – AKA Productions




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