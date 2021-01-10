Obituary: WELIKALA – VIOLA DORIS
WELIKALA – VIOLA DORIS – February 6, 1920 – January 1, 2021. Wife of the late Dr. A.H.N. Welikala, Radiologist, sister of the late Herbert, Berty, Shelly, and Oliver Gunasekara and Beryl Welikala, loving mother of Nirmala, Nissanka, Roshan and Srimal, mother to Anura, mother-in-law of late Raju Rasiah, Marguerite, Ting Welikala, Ranjan Hulugalle and lndran (Mousie) Thurairatnam, grandmother of Asthika and Tania Welikala, Sheyanthi Welikala, Ranjan Hulugalle Jr. and Shyamica, Ruwan Hulugalle, Ramesh Hulugalle and Rehan Thurairatnam, great grandmother of Arthur, Felix and Tristan Hulugalle. Viola passed away peacefully at home in Las Vegas on New Years day at age 100. Cremation in Las Vegas. Ashes will be interred at a later date in Colombo.002314