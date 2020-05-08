S .THOMAS COLLEGE MOUNT LAVINIA 2018 RUGBY DINNER.THE SLIDE SHOW AND VIDEO PRESENTATION – thanks to Shanaka de Livera
THE RUGBY FOOTBALL TEAMS OF S.THOMAS COLLEGE, ROYAL COLLEGE AND TRINITY COLLEGE OF 1977,1978 AND 1979, A TRIBUTE TO THE COACHES OF ALL THREE SCHOOLS OF THE SAID ERA , A SEMI FINAL AND FINALS OF THE FIRST EVER SCHOOLS RUGBY FOOTBALL KNOCKOUT TOURNAMENT PLAYED IN 1978 WITH SNIPPETS OF BOB HARVEYS LIVE RADIO COMMENTARY , THE SECOND DE SARAM SHIELD MATCH PLAYED FOR THE FIRST TIME IN COLOMBO IN 1979 AND A BRIEF CLIP OF THE LATE COACH MR QUENTIN ISRAEL SINGING MY WAY AND THE THOMIAN SONG IN THE 80″S.
THE RUGBY FOOTBALL TEAMS OF S.THOMAS COLLEGE, ROYAL COLLEGE AND TRINITY COLLEGE OF 1977,1978 AND 1979,
SECONDS CONTENTS
00.00 INTRODUCTION
01.35 PRESENTATION
02.45 THE LATE MR.QUENTION ISRAEL
03.47 MR. SUMMA NAVARATNAM
05.14 .MR MAURICE PERERA
06.26 MR IRWIN HOWIE
07.00 1977 TEAMS
08.20 1978 TEAMS
09.45 THE LATE RONALD SIRIWARDENA
10.15 DULWICH COLLEGE VS STC
10.30 SEMI FINAL ROYAL VS STC
12.40 FINAL STC vs ISIPATHANA
14.36 1979 TEAMS
15.00 DE SARAM SHIELD 1979
16,45 MR .QUENTIN ISRAEL SINGING MY WAY
17.53 MR .QUENTIN ISRAEL SINGING THE COLLEGE SONG
18.16 VOTE OF THANKS BY COMPERE ARUN DIAS BANDARANAIKE
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