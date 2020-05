by In

Something Old, Something New, Something Borrowed, Something Blue

Wonderful collection with the courtesy of Patrick Ranasinghe.

Fantastics Something Old Something New https://www.youtube.com/watch?v=uryyqog9aB0&feature=youtu.be

10cc I’m Not In Love https://www.youtube.com/watchv=IkP4M9Ozuag&feature=youtu.be

A Guy Is A Guy (Doris Day Tribute) https://www.youtube.com/watchv=wOwI4ZdQJ3M&feature=youtu.be

Adam Faith & The Roulettes Mix me a person & I got a woman https://www.youtube.com/watch?v=Eut371FfTlQ

Anneke Gronloh A Tisket a tasket https://www.youtube.com/watch?v=6nYLhugrQTY&feature=youtu.be

Anneke Gronloh Old Enough https://www.youtube.com/watch?v=OzyPecISqMg

Anneke Gronloh O’O’O’Papa Dia https://www.youtube.com/watch?v=e418THqyym0&feature=youtu.be

Anneke Gronloh Boeroena Kaka https://www.youtube.com/watch?v=7ytNQaz8Kv0&feature=youtu.be

Anneke Gronloh Old Enough https://www.youtube.com/watch?v=OzyPecISqMg&feature=youtu.be

Anneke Gronloh Home Cookin https://www.youtube.com/watch?v=xLU8i7UUuaw

Anneke Gronloh Wonderful https://www.youtube.com/watch?v=6nhE8-5oc1U

Anneke Gronloh 3 Songs https://www.youtube.com/watch?v=rHy2f_Vxshw&feature=youtu.be

Anneke Gronloh Happy days and lonely nights https://www.youtube.com/watch?v=sX6oUW1VgqY&feature=youtu.be

Brigitte Bardot Jenosepar HD https://www.youtube.com/watch?v=Jiya7FF-3YI&feature=youtu.be

Billy Fields Just A Gigolo I Ain’t Got Nobody https://www.youtube.com/watch?v=MFc78HLlruY&feature=youtu.be

Bobby Helms ~ Jacqueline https://www.youtube.com/watch?v=P5-_BYVQ2Hc&feature=youtu.be

Bobby Helms My Special Angel https://www.youtube.com/watch?v=D_cBHfC7-B0

Bobby Helms Jingle Bell Rock https://www.youtube.com/watch?v=UiPkheJRt_Q

Bobby Helms Living In The Shadow Of The Past https://www.youtube.com/watch?v=Kq2xQQ_8aek&feature=youtu.be

Bobby Helms ~ Fraulein https://www.youtube.com/watch?v=SGjU2rSlfQE&feature=youtu.be

Billy Fury I Will https://www.youtube.com/watch?v=bzZsJnC6cUQ&feature=youtu.be

Billy Fury Gonna type a letter https://www.youtube.com/watch?v=BFhKFZ1RTbc&feature=youtu.be

Billy Fury Just Because WS https://www.youtube.com/watch?v=uKq_Mr-dYo4&feature=youtu.be

Billy Fury Jealousy 1983 https://www.youtube.com/watch?v=Tax-WGfHqzE

Billy Fury Maybe Tomorrow https://www.youtube.com/watch?v=8Li4mtlikis&feature=youtu.be

Billy Fury I’d Never Find Another You https://www.youtube.com/watch?v=RAu5stwolaU&feature=youtu.be

Billy Fury That’s Love https://www.youtube.com/watch?v=Tkj4xJnO660&feature=youtu.be

Bill Forbes You’re Sixteen 1960 https://www.youtube.com/watch?v=omrUg9GUYMU&feature=youtu.be

Bill Forbes Believe in me Oh Boy Show & Marianne https://www.youtube.com/watch?v=hwBRESKBHB0

Bill Forbes (Alias Kal Kahn) – Aa-Chaa England https://www.youtube.com/watch?v=OTnGTYSlkvA

Bill Forbes -( Kal Kahn ) – Ladies of Calcutta https://www.youtube.com/watch?v=7TAWiVo3kns

Bill Haley & His Comets Rockin’ Through The Rye HD https://www.youtube.com/watch?v=bKfxLs3Y7DQ&feature=youtu.be

Bill Haley & His Comets Rip it up 1955 WS HD https://www.youtube.com/watch?v=-MdQw6oL6As&feature=youtu.be

Bill Haley Razzle Dazzle HD https://www.youtube.com/watch?v=t08wCgifQso&feature=youtu.be

Boom Boom Baby Billy Crash Craddock https://www.youtube.com/watch?v=JlQEKwrIbJ4&feature=youtu.be

Buck Owens Made In Japan https://www.youtube.com/watch?v=IrnH971qIXs&feature=youtu.be

Bill Anderson Still https://www.youtube.com/watch?v=-zCFnoltjcc

Buck Owens I don’t know what they might have told you https://www.youtube.com/watch?v=IsL_lwtGDGI&feature=youtu.be

Billy Paul Me And Mrs https://www.youtube.com/watch?v=WX-IpFzZ1cM&feature=youtu.be

Billy Swan I Can Help 1975 https://www.youtube.com/watch?v=KmH2GxIwo88&feature=youtu.be

Bruce Willis Cybill Shepard & The Temptations https://www.youtube.com/watch?v=dv6NoIV6POk&feature=youtu.be

Carly Simon & James Taylor Mockingbird https://www.youtube.com/watch?v=oFXDEadcpjc

Carly Simon – Moonlight Serenade (Live On The Queen Mary 2) https://www.youtube.com/watch?v=2Dk9dujVeWE

Carly Simon – All The Things You Are (Live On The Queen Mary 2) https://www.youtube.com/watch?v=BZpILfSxwtw

Carly Simon – I’ve Got You Under My Skin (Live On The Queen Mary 2) https://www.youtube.com/watch?v=cvX1nhUL5jc

Carly Simon – Nobody Does It Better (Live On The Queen Mary 2) https://www.youtube.com/watch?v=wHNoj2k3Ufc

Carly Simon – You’re So Vain (Live On The Queen Mary 2) https://www.youtube.com/watch?v=M8uU_4XBugA

Change of Habit Elvis Presley Ladyva https://www.youtube.com/watch?v=a_-apU6ZJPc

Canned Heat Going up the country https://www.youtube.com/watch?v=oFpwis5Jcx0&feature=youtu.be

Clarence Frogman Henry I Don’t Know Why I Love You But I Do https://www.youtube.com/watch?v=ILZ4xavp4hE&feature=youtu.be

Cliff Foenander Chattanooga Choo Choo https://www.youtube.com/watch?v=gGBiKbxZNCo&feature=youtu.be

Cliff Foenander That’s Life https://www.youtube.com/watch?v=2LHn5Ih-8zI&feature=youtu.be

Cliff Foenander A Little Bit Of Soap https://www.youtube.com/watch?v=s0rtQvfZuGM&feature=youtu.be

Cliff Foenander The Lady is a Tramp https://www.youtube.com/watch?v=cNKBJCdvjxI&feature=youtu.be

Cilla Black & The Shadows Norwegian Wood https://www.youtube.com/watch?v=fu7-IEK7rJg&feature=youtu.be

Cliff Richard Angel https://www.youtube.com/watch?v=QGnAtEWHJAo

Clint Holmes Playground In My Mind https://www.youtube.com/watch?v=40fcNHY349I

Christine Anu My Island Home https://www.youtube.com/watch?v=43tWRYQKGz8&t=29s

Christine Anu & Casey Donovan at ‘The Heart Of Our Nation Concert” Uluru https://www.youtube.com/watch?v=wb-yHWD-23Q

Chris Howland Susie Darling https://www.youtube.com/watch?v=-sEf0qCd_Fk

Chantays Pipeline https://www.youtube.com/watch?v=yzsOVt2o-Eg

Chubby Checker La Paloma Twist WS https://www.youtube.com/watch?v=DNsC6LqHDGs

Conway Twitty Mona Lisa Danny Boy It’s Only Make Believe https://www.youtube.com/watch?v=X3XD8uHZAhQ

Col Joye Legends of Rock ‘N Roll 1989 Melbourne Australia https://www.youtube.com/watch?v=H9jEWwUYqPw&feature=youtu.be

Christie San Bernadino https://www.youtube.com/watch?v=CsdZzu62HOY&feature=youtu.be

Connie Francis Sings Don Gibson https://www.youtube.com/watch?v=uGa3_YZ_s1A&feature=youtu.be

Daly Wilson Big Band Marcia Hines Do You Know What It Means to Miss New Orleans https://www.youtube.com/watch?v=nbXf8zevt9A

Danny Williams White On White https://www.youtube.com/watch?v=6GeDhWhiO2Y

Dalreen Suby Baila Medley https://www.youtube.com/watch?v=KEUavXg8OHg

Dodie Stevens Pink Shoelaces https://www.youtube.com/watch?v=I890G_LF0TM

Don McLean Vincent WS HD https://www.youtube.com/watch?v=GzSyMsqA9kE&feature=youtu.be

Doctor Hook Baby makes her blue jeans talk https://www.youtube.com/watch?v=IllvicoJCV0

Look – Dean Martin https://www.youtube.com/watch?v=jFUIipYipow&feature=youtu.be

Dean Martin Ain t That a Kick in the Head HDhttps://www.youtube.com/watch?v=hfdcqv8fOH4&feature=youtu.be

Dean Martin You’ve Still Got a Place in My Heart https://www.youtube.com/watch?v=BQBGIwFpeC8

Dean Martin & Jerry Lewis That’s Amore https://www.youtube.com/watch?v=1TWhFmCRdoU

Dean Martin Angel Baby https://www.youtube.com/watch?v=7ZvL9yFvr_g

Dean Martin Lady With The Big Umbrella https://www.youtube.com/watch?v=TtpUfFUFZgY

Dean Martin Supposing I’m Falling in Love https://www.youtube.com/watch?v=ZbKhXEVrRko

Dean Martin C’est Si Bon It’s so good HD https://www.youtube.com/watch?v=y85se-KEHRA

Dean Martin Corina Corina https://www.youtube.com/watch?v=vncH6JA-Aoc

Dean Martin Marina HD https://www.youtube.com/watch?v=QMcB7-eIM-o

Dean Martin Please don’t talk about me when I’m gone https://www.youtube.com/watch?v=fXOolq4Vv9M

Dean Martin & Chris Botti I’ve grown accustomed to her face https://www.youtube.com/watch?v=TZijGHFKT5M

Dean Martin Raining In My Heart https://www.youtube.com/watch?v=NfoEnNfWVpw

Dean Martin I Can’t Help Remembering You https://www.youtube.com/watch?v=qtzqpJ_aMGM

Dean Martin Ticky tee ticky tay https://www.youtube.com/watch?v=xYkpNUWK6vk

Dean Martin & Lena Horne Just Bumming around https://www.youtube.com/watch?v=Qd7xr49dk6w

Dean Martin & Nancy Sinatra This Town Just Bummin Around Things https://www.youtube.com/watch?v=1fG7m_-Q1_w

Dalreen Suby Cheating heart & Trying to get to you https://www.youtube.com/watch?v=sKfq3fgNp8A&feature=youtu.be

Dick Dale & The Del Tones Mexico https://www.youtube.com/watch?v=0_DmUvgXLhU&feature=youtu.be

Esther Phillips ~ What A Difference A Day Makes https://www.youtube.com/watch?v=9PzXqbvcVdo&feature=youtu.be

Esric & Sandra Jacksons Replay 6 My Lovely Island Home https://www.youtube.com/watch?v=TifarAMvktE&feature=youtu.be

Edison Lighthouse Love Grows https://www.youtube.com/watch?v=H_RoM8FCKf4&feature=youtu.be

Eddie Cochran – Sittin’ in the Balcony https://www.youtube.com/watch?v=WGWsWeJejhw&feature=youtu.be

Edmundo Ros & Orchester Melodie D’amour https://www.youtube.com/watch?v=EGynaXwhpEE&feature=youtu.be

Edmond Hall in Buenos Aires Medley 3 Clips 1961 https://www.youtube.com/watch?v=25pkoVlY8D4&feature=youtu.be

I’ll Never Fall In Love Again Elvis Presley & Tom Jones https://www.youtube.com/watch?v=Ic7ztbDvwsM