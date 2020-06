SRI LANKAN ASTROLOGY – DR STANLEY DHARMAKUMARA

Australia’s First Professional Sri Lankan Accredited Astrologer and Ayurvedic Medicine Practitioner

OVER 30 YEARS of EXPERIENCE A BN 65662128272

INTERNATONALlY ACCREDITED ASTROLOGEY.

PROFESSIONAL MEMBER OF AAA(AUSTRALIA)

PROFESSIONAL MEMBER OF ATMS(AUSTRALIA)

FAA(AUSTRALIA) AFA(USA)AL(U.K) CAAE(CANADA)

MEMBER OF AUSTRALIAN FEDERATION OF ASTROLOGERS

MEMBER OF AMERICAN ASTROLOGY ASSOCIATION

MEMBER OF LANDON ASTROLOGY LODGE

MEMBER OF CANADIAN ASTROLOGICAL SOCIETY

SRI LANKAN GOVERNMENT ASTROLOGICAL ADVISOR

ශ්‍රී ලංකා ජොතිෂ්‍ය

වෛද්‍ය ස්ටැන්ලි ධර්මකුමාර

ඕස්ටේලියාවේ ප්‍රථම බලයලත් ශ්‍රී ලාංකික ජොතිෂ්‍යවේදී

හා

ආයුර්වේද වෛද්‍ය

වසර 30ක් පලපුරුදු සේවය

ලි.ප අංකය :- 65662128272

කේන්ද්‍ර සෑදීම හා පලාපල විස්තරය

HOROSCOPE READING

1. HOROSCOPE READING WHICH IS A PERSONAL INTERPRETATION

OF THE ASTROLOGICAL CHART TO FORECAST A PERSON’S FUTURE, TYPICALLY INCLUDING THE PATTERNS AN FACTORS WIHCH DESCRIBE A PERSONALITY AND NEEDS, YOUR LIFE HEALTH, WEALTH, LOUE, CAREER, MARRIAGE PROPERTY, BUSINES, AND PROSPERITY REPORT

2.තක්කල පලාපල

HORARY ASTROLOGY

HORARY ASTROLOGY IS ASTROLOGER ATTEMPTS TO ANSWER A QUESTION BY PERSON. FOR THE EXACT TIME AT WHICH QUESTION WAS RECEIVED AND UNDERSTOOD BY THE ASTROLOGER.

3.පොරොන්දම් පර්‍ර්ක්ෂාව

COMPATIBILITY READING

WE DEFINE BEING COMPATIBILITy AS TWO PEOPLES HAVING THE ABILITY TO WORK TOGETHER WITHOUT CONFLICT WHEN MATCHING TWO HOROSCOPES IT IS POSSIBLE TO MATCH THOSE 8, 10, 20 SEPARATE ASPECTS “VISI PORONDAM” is SERUTINIZING THEM To CHECK WHETHER THEY ARE MATCHING WITH EACH OTHER.

4.ශුභ නැකැත් පිළියළ කිරීම

AUSPICIOUS DATES

PARTICULARLY A DAY IN WHICH GOOD THINGS ARA LIKELY TO HAPPEN. IT USUALLY IS SAID ABOUT A DAY THAT OPENS UP A NEW LIFE AND FUTURE. IF SOMETHING SEEMS LIKELY TO BRING SUCCESS.

EXAMPLE:- HOUSE WARMING, FIST LETTER READING, NEW BUSINESS OPENING, SCHOOL ENTRANCE, WEDDING DATE CELEBRATE, GIRL’S PUBERTY FESTIVAL, BABY’S HAIRCUT AUSPICIOUS TIME

13. නවග්‍රහ ශාන්තිපුජා

NAWAGRAHA SHANTI PUJA

NAVA MEANS “NINE” AND GRAHA MEANS “PLANTS” AS PER ASTROLOGY THERE ARE NINE PLANETS. By PERFORMING NAVAGRAHA PUJA. PUJA IS TO GET RID OF ALL OBSTACLES IN LIFE AND ATTAIN HAPPINESS.

14. නවග්‍රහයන් සදහා මැණික් පැළදවීම

GEMSTONE FOR NAVAGRAHA PLANETS

NAVA GRAHA GEMSTONES ARE ABOUT THE NINE GEMS RULED By NINE DIFFERENT PLANETS. THIS GEMSTONE TO CAPTURE THE ENERGY RADIATIONS OF

PLANET AND CAPABLE OF TRANSMITTING THIS ENERGY INTO THE BODy Of THE PERSON WHO IS WEARING THIS GEMSTONE

15. අපල සදහා බලගතු යන්ත්‍ර

BEST COSMIC PURE ENERGY YANTRA

EVERY SYMBOL IN A YANTRA IS AMBIVALENTLY RESONANT IN INNER-OUTER SYNTHESIS AND IS ASSOCIATED WITH THE SUBTLE BODY AND ASPECTS OF HUMAN.

CONSCIOUSNESS. YANTRA OF COSMIC TRUTHS AND AS INSTRUCTIONAL CHARTS OF THE SPIRITUAL ASPECT OF HUMAN EXPERIENCE.

16. CONSULTATION FOR HOROSCOPE CONVERSATION (PHONE) THIS ONE HOURE PHONE CONSULTATION SESSION INVOLVES A FULL INTERPRETATION OF YOUR HOROSCOPE AND COMPATIBILITY READING $60 (ජන්ම පත්‍රයේ සියලු විස්තරාත්මකව ප්‍රකාශකිරීම පැය 1 ක කාලයක් සදහා $60)

17.ANALYST A SPECIELCHILD’S AND ADALS HOROSCOPE HEALTH PROBLEMS, AND MENTAL ISSUES, AND LEGAL ISSUES. (ONE HOUR PHONE CONSULTATION SESSION $60) (රෝගී දරුවන්. රෝගී වැඩිහිටියන්, නීති ප්‍රශ්ණවලින් පීඩා විදින්නන්, සහ අනෙකුත් ප්‍රශ්ණ සදහා ජන්ම පත්‍රය පරීක්ෂා කර බලා උපදෙස් හා අපලවලින්

මිදීමේ ක්‍රම විස්තර කර දීම (පැයක කාලයක් සදහා $60))

කේන්ද්‍ර සෑදීම හා පලාපල විස්තරය

1. උපන් දිනය, වේලාව, උපන් ප්‍රදේශය විශ්ලේෂනය කර පිළියල කරන ලද ජන්ම පත්‍රයේ සදහන් ග්‍රහ ගමන හා දශා කාලය අනුව එම ජන්මියාගේ ගතිගුණ, ඉගෙනීම,විවාහය,දරුපල,රැකියාව, හා රෝගී නිරෝගී බව විස්තරාත්මකව පැහැදිලිව ඉදිරිපත් කරන පලාපල විස්තරයයි.

තක්කාල කේන්ද්‍ර සෑදීම හා පලාපල විස්තරය

2.ජන්ම පත්‍රයක් නොමැති හදිසි අවස්ථාවකදී පුද්ගලයෙකුට අවශ්‍ය යම්කිසි විස්තරයක් ක්ෂණිකව දැනගැනීමට අවශ්‍යවිටදී තමා ජෝතිෂ්‍යවේදියා සමග සම්මුඛ සාකච්චාව කරන වේලාව ගෙන එදිනට ග්‍රහ ගමන අනුව සාදන ලද ජන්ම පත්‍රයට අදාලව ප්‍රතිඵල පහදා දෙන ශාස්ත්‍රයයි.