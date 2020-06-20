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Sri Lankan Street Food by Dish (Sydney) – YOUR TASTE BUDS TOUR OF SRI LANKA CONTINUES ON 12TH JULY

Jun 20, 2020 Posted by In Articles Tagged , Comments 0

Sri Lankan Street Food by Dish (Sydney) – YOUR TASTE BUDS TOUR OF SRI LANKA CONTINUES ON 12TH JULY

Dish - Sri Lankan Street Food

2nd SUNDAY OF EVERY MONTH  “OUR NEXT TOUR IS TO THE NORTH OF SRI LANKA ON 12TH JULY

Dish - Sri Lankan Street Food

Dish - Sri Lankan Street FoodDish - Sri Lankan Street Food

TASTE THE EXOTIC FLAVORS OF THE BLEND OF SOUTH INDIAN & SRI LANKAN VILLAGE STYLE COOKING
THERE ARE MANY VARIETIES OF FOOD TO TEMPT YOUR TASTE BUDS.FROM DOSA TO VADAI AND MUCH MUCH MORE
2 SITTINGS 11-1.00PM AND 1.00PM TO 2.30PM

REMEMBER THE DATE IS 12TH JULY .
WATCH OUT FOR A NEW TOUR EVERY SECOND SUNDAY OF EACH MONTH

• 2 SITTINGS 11-PM TO 1 PM AND 1.00 PM TILL 2.30PM
• $35PP
• INCLUDES ENTREE, MAIN AND DESSERTS
• BOOKINGS ESSENTIAL
• BYO-NO CORKAGE
please contact us
http://restaurant.dishevents.com.au/contact

 

Dish - Sri Lankan Street Food

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