Ambassador of Sri Lanka to the Sultanate of Oman Ameer Ajwad plants Sri Lankan fruit sapling at Saara Oasis in Buraimi of Oman to mark the 40th anniversary of diplomatic relations

Source:mfa.gov.lk

Ambassador of Sri Lanka to the Sultanate of Oman Omar Lebbe Ameer Ajwad undertook a two day official visit to the Governorate of Al Buraimi, northwestern region of the Sultanate of Oman, from 21 – 22 November 2021. He called on the Governor of Al Buraimi, Sayyid Dr. Hamad bin Ahmed bin Saud Al Busaidi and held a productive bilateral meeting and presented a memorial logo issued to mark the 40th anniversary of diplomatic relations between Sri Lanka and the Sultanate of Oman which falls this year.

During the visit, Ambassador Ameer Ajwad planted a sapling of Canistel fruit (egg fruit) grown in Sri Lanka together with the Wali of Al Buraimi Sheikh Dr. Hilal bin Ali Al Habsi, at Saara Oasis which is a traditional irrigation system (Falaj) that brings water from 3,000 year old Falaj Al Sarrani in the region of Al Buraimi. The Sri Lankan fruit tree was planted at this historical oasis in Oman to mark the 40th anniversary of diplomatic relations between Sri Lanka and the Sultanate of Oman. The manager of the Falaj al Saarani Eng. Talib Ahmed al Jabri was also present during this special occasion.

Ambassador Ameer Ajwad also addressed the members of the Oman Chamber of Commerce and Industry (OCCI) – Al Buraimi branch and discussed ways and means to promote economic cooperation between the private sector companies in Sri Lanka and Buraimi region, utilizing the MoU recently signed between the national chambers of the two countries. The Ambassador also met the proprietors/representatives of leading labour recruitment agencies based in Buraimi and discussed mutual cooperation in labour recruitment and streamlining the recruitment process of Sri Lankan domestic workers.

Later in the evening, the Ambassador participated at a cricket tournament organized by the Sri Lanka Embassy in Muscat for the “Sri Lanka Ambassador’s Cup “among the Cricket teams in Al Buraimi, to mark the 40th anniversary of diplomatic relations between Sri Lanka and Oman. He presented the trophy to the winning Pakistani team. Director General of Health Services and the Senior Officials of the Royal Omani Police of Buraimi also participated in the cricket tournament.

Members of the Sri Lankan Community in Al Buraimi hosted a dinner in honor of the first ever official visit by Ambassador of Sri Lanka to the Al Buraimi region and presented a memento to Ambassador Ameer Ajwad.

Embassy of Sri Lanka

Muscat

29 November 2021

……………………….

මාධ්‍ය නිවේදනය

ශ්‍රී ලංකාව සහ ඕමානය අතර පවත්නා රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සබඳතාවලට වසර 40ක් සපිරීම නිමිත්තෙන් ඕමාන් සුල්තාන් රාජ්‍යයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති අමීර් අජ්වාඩ් මැතිතුමා ඕමානයේ බුරෙයිමි හි පිහිටි සාරා ක්ෂේම භූමිය තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ පලතුරු පැළයක් රෝපණය කරයි

ඕමාන් සුල්තාන් රාජ්‍යයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති ඔමර් ලෙබ්බේ අමීර් අජ්වාඩ් මැතිතුමා 2021 නොවැම්බර් 21-22 යන දිනවල ඕමාන් සුල්තාන් රාජ්‍යයේ වයඹ දිග ප්‍රදේශයේ පිහිටි අල් බුරෙයිමි ආණ්ඩුකාර බල ප්‍රදේශය තුළ දෙදින නිල සංචාරයක නිරත විය. එතුමා අල් බුරෙයිමි හි ආණ්ඩුකාරවරයා වන සයිඩ් ආචාර්ය හමාඩ් බින් අහමඩ් බින් සෞද් අල් බුසයිඩි මැතිතුමා හමුවී ඵලදායී ද්විපාර්ශ්වික සාකච්ඡාවක් පැවැත්වූ අතර, මෙම වසරේ යෙදෙන ශ්‍රී ලංකාව සහ ඕමාන් සුල්තාන් රාජ්‍යය අතර පවත්නා රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සබඳතාවල 40 වැනි සංවත්සරය නිමිත්තෙන් නිකුත් කරන ලද සමරු ලාංඡනයක් ද පිළිගැන්වී ය.

මෙම සංචාරය අතරතුර දී, තානාපති අමීර් අජ්වාඩ් මැතිතුමා අල් බුරෙයිමි හි වාලිවරයා වන ෂෙයික් ආචාර්ය හිලාල් බින් අලි අල් හබ්සි මැතිතුමා සමඟ එක්ව, ශ්‍රී ලංකාවේ රෝපණය කෙරුණු ලාවුළු (canistel fruit) පැළයක් අල් බුරෙයිමි ප්‍රදේශයේ පිහිටා ඇති වසර 3,000ක් ඉපැරණි ෆලාජ් අල් සරානි වාරි පද්ධතිය වෙතින් ජලය ගෙන එන සම්ප්‍රදායික වාරිමාර්ග පද්ධතියක් (ෆලාජ්) වන සාරා ක්ෂේම භූමිය තුළ රෝපණය කළේ ය. ශ්‍රී ලංකාව සහ ඕමාන් සුල්තාන් රාජ්‍යය අතර පවත්නා රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සබඳතාවලට වසර 40ක් සපිරීම නිමිත්තෙන් ශ්‍රී ලංකාවෙන් ගෙන එනු ලැබූ මෙම පලතුරු පැළය ඕමානයේ මෙම ඓතිහාසික ක්ෂේම භූමිය තුළ රෝපණය කොට ඇත. ෆලාජ් අල් සාරනි ඉන්ජිනියරින් හි කළමනාකරු වන ටලීබ් අහමඩ් අල් ජබ්‍රි මහතා ද මෙම විශේෂ අවස්ථාවට සහභාගී විය.

ඕමාන වාණිජ හා කර්මාන්ත මණ්ඩලයේ අල් බුරෙයිමි ශාඛාවේ සාමාජිකයින් ඇමතූ තානාපති අමීර් අජ්වාඩ් මැතිතුමා, දෙරටේ ජාතික මණ්ඩල අතර මෑතක දී අත්සන් කරන ලද අවබෝධතා ගිවිසුම ප්‍රයෝජනයට ගනිමින් ශ්‍රී ලංකාව සහ බුරෙයිමි කලාපය තුළ ඇති පෞද්ගලික අංශයේ සමාගම් අතර ආර්ථික සහයෝගීතාව ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ ක්‍රම සහ විධි පිළිබඳව සාකච්ඡා කළේ ය. බුරෙයිමි හි පිහිටි ශ්‍රමිකයන් බඳවා ගැනීමේ ප්‍රමුඛ පෙළේ නියෝජිතායතනවල හිමිකරුවන්/ නියෝජිතයන් හමු වූ තානාපතිවරයා, ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයන් බඳවා ගැනීම සහ ගෘහ සේවිකාවන් බඳවා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය විධිමත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් පවත්නා අන්‍යෝන්‍ය සහයෝගීතාව පිළිබඳව ද සාකච්ඡා කළේ ය.

ශ්‍රී ලංකාව සහ ඕමානය අතර පවත්නා රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සබඳතාවලට වසර 40ක් සපිරීම නිමිත්තෙන්, මස්කට් හි පිහිටි ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය විසින් අල් බුරෙයිමි හි ක්‍රිකට් කණ්ඩායම් අතර “ශ්‍රී ලංකා තානාපති කුසලානය” නමින් සංවිධානය කරන ලද ක්‍රිකට් තරඟාවලිය සඳහා තානාපතිවරයා සන්ධ්‍යා කාලයේ දී සහභාගී විය. එතුමා තරගයෙන් ජයග්‍රහණය ලැබූ පාකිස්තාන කණ්ඩායමට ශූරතා කුසලානය පිරිනැමී ය. මෙම ක්‍රිකට් තරගාවලිය සඳහා සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා සහ බුරෙයිමි හි රාජකීය ඕමාන පොලිස් සේවයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් ද සහභාගි විය.

අල් බුරෙයිමි කලාපය තුළ ශ්‍රී ලංකා තානාපතිවරයා සිදු කළ ප්‍රථම නිල සංචාරය නිමිත්තෙන්, අල් බුරෙයිමි හි වෙසෙන ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රජාවේ සාමාජිකයින් රාත්‍රී භෝජන සංග්‍රහයක් පැවැත්වූ අතර, එහිදී තානාපති අමීර් අජ්වාඩ් මැතිතුමා වෙත සමරු තිළිණයක් ද ප්‍රදානය කෙරිණි.

ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය

මස්කට්

2021 නොවැම්බර් 29 වැනි දින

……………………………………….

ஊடக வெளியீடு

இராஜதந்திர உறவுகளின் 40வது ஆண்டு நிறைவைக் குறிக்கும் வகையில் ஓமானின் புரைமியில் உள்ள சாரா ஒயாசிஸில் இலங்கையின் பழ மரக்கன்றுகளை தூதுவர் அமீர் அஜ்வத் நட்டு வைப்பு

ஓமான் சுல்தானேற்றுக்கான இலங்கைத் தூதுவர் உமர் லெப்பை அமீர் அஜ்வத் 2021 நவம்பர் 21 முதல் 22 வரை ஓமான் சுல்தானேற்றின் வடமேற்குப் பகுதியான அல் புரைமி ஆளுநரகத்துக்கு இரண்டு நாள் உத்தியோகபூர்வ விஜயத்தை மேற்கொண்டார். அவர் அல் புரைமியின் ஆளுநர் சயீத் கலாநிதி. ஹமத் பின் அஹமட் பின் சௌத் அல் புசைதியை சந்தித்து இருதரப்புக் கலந்துரையாடல்களில் ஈடுபட்டதுடன், இலங்கைக்கும் ஓமான் சுல்தானேற்றுக்கும் இடையிலான இராஜதந்திர உறவுகளின் 40வது ஆண்டு நிறைவை முன்னிட்டு வெளியிடப்பட்ட நினைவுச் சின்னத்தையும் வழங்கினார்.

இந்த விஜயத்தின் போது, இலங்கையில் வளர்க்கப்படும் கெனிஸ்டல் பழத்தின் (ஈரப் பலா) மரக்கன்றுகளை அல் புரைமியின் வலி ஷேக் கலாநிதி. ஹிலால் பின் அலி அல் ஹப்சியுடன் இணைந்து பாரம்பரிய நீர்ப்பாசன அமைப்பான சாரா பாலைவனச் சோலையில் (ஃபலாஜ்) தூதுவர் அமீர் அஜ்வத் நடடு வைத்தடார். அல் புரைமி பகுதியில் உள்ள 3,000 ஆண்டுகள் பழமையான ஃபலாஜ், அல் சர்ரானியில் இருந்து தண்ணீரைக் கொண்டு வருகின்றது. இலங்கைக்கும் ஓமான் சுல்தானேற்றுக்கும் இடையிலான இராஜதந்திர உறவுகளின் 40வது ஆண்டு நிறைவைக் குறிக்கும் வகையில், ஓமானில் உள்ள இந்த வரலாற்றுச் சோலையில் இலங்கையின் பழ மரம் நட்டு வைக்கப்பட்டது. இந்த விஷேட நிகழ்வின் போது ஃபலாஜ் அல் சரானியின் முகாமையாளரான பொறியாளர் தாலிப் அஹமட் அல் ஜாப்ரியும் கலந்து கொண்டார்.

ஓமான் வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்துறையின் அல் புரைமி கிளை உறுப்பினர்களுக்கு மத்தியில் உரையாற்றிய தூதுவர் அமீர் அஜ்வத், இரு நாடுகளினதும் தேசிய சபைகளுக்கிடையில் அண்மையில் கைச்சாத்திடப்பட்ட புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தைப் பயன்படுத்தி இலங்கை மற்றும் புரைமி பிராந்தியத்தில் உள்ள தனியார் துறை நிறுவனங்களுக்கிடையில் பொருளாதார ஒத்துழைப்பை மேம்படுத்துவதற்கான வழிகள் மற்றும் வழிமுறைகள் குறித்து கலந்துரையாடினார். புரைமியை தளமாகக் கொண்ட முன்னணி தொழிலாளர் ஆட்சேர்ப்பு நிறுவனங்களின் உரிமையாளர்கள் / பிரதிநிதிகளையும் சந்தித்த தூதுவர், தொழிலாளர் ஆட்சேர்ப்பில் பரஸ்பர ஒத்துழைப்பு மற்றும் இலங்கை வீட்டுப் பணியாளர்களை ஆட்சேர்ப்பு செய்யும் செயன்முறையை நெறிப்படுத்துதல் குறித்து கலந்துரையாடினார்.

பின்னர் மாலையில், இலங்கைக்கும் ஓமானுக்கும் இடையிலான இராஜதந்திர உறவுகளின் 40வது ஆண்டு நிறைவைக் குறிக்கும் வகையில், அல் புரைமியில் உள்ள கிரிக்கெட் அணிகளுக்கு இடையே ‘இலங்கைத் தூதுவர் கோப்பை’ க்காக மஸ்கட்டில் உள்ள இலங்கைத் தூதரகத்தால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட கிரிக்கெட் போட்டியில் தூதுவர் பங்கேற்றார். வெற்றி பெற்ற பாகிஸ்தான் அணிக்கு கோப்பையை வழங்கினார். சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகம் மற்றும் புரைமியின் ரோயல் ஓமானி பொலிஸின் சிரேஷ்ட அதிகாரிகளும் கிரிக்கெட் போட்டியில் பங்கேற்றனர்.

அல் புரைமி பிராந்தியத்திற்கான இலங்கைத் தூதுவரின் முதலாவது உத்தியோகபூர்வ விஜயத்தை கௌரவிக்கும் வகையில் அல் புரைமியில் உள்ள இலங்கை சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் இரவு விருந்தொன்றை வழங்கியதுடன், தூதுவர் அமீர் அஜ்வத்துக்கு நினைவுச் சின்னத்தையும் வழங்கி வைத்தனர்.

இலங்கைத் தூதரகம்,

மஸ்கட்

2021 நவம்பர் 29