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Ape Dadda – Mariazelle Goonetilleke with Rajiv and the Clan

Nov 19, 2021 Posted by In Articles, Sinhala songs, Sinhala Videos Tagged , , , ,

Ape Dadda – Mariazelle Goonetilleke with Rajiv and the Clan

FATHER : W. JAYASIRI       

MOTHER : NILMINI KOTTEGODA

DAUGHTER : MARYAM SARA

LYRICS, MELODY & MUSIC : RAJIV SEBASTIAN

CLASSICAL GUITAR : MAHINDA BANDARA

BASS GUITAR : NILUK RANGA KUMARA

DRUMS : DHANUSHKA JAYAWEERA

KEYS : ANTON FERNANDO

PERCUSSION : DHANANJAYA SOMASIRI

RECORDED & MIXED : VIDYA MUNASINGHE

STORYBOARD : RAJIV SEBASTIAN

DIRECTOR VISUALIZING : SAMAN WIJESINGHE

SPECIAL THANKS : SANJAYA PADMAPERUMA – SOUTH ASIAN TECHNOLOGIES ( PVT ) LTD.

KAPILA JAYAWARDANE

DILHAN PERERA

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