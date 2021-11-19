Ape Dadda – Mariazelle Goonetilleke with Rajiv and the Clan
FATHER : W. JAYASIRI
MOTHER : NILMINI KOTTEGODA
DAUGHTER : MARYAM SARA
LYRICS, MELODY & MUSIC : RAJIV SEBASTIAN
CLASSICAL GUITAR : MAHINDA BANDARA
BASS GUITAR : NILUK RANGA KUMARA
DRUMS : DHANUSHKA JAYAWEERA
KEYS : ANTON FERNANDO
PERCUSSION : DHANANJAYA SOMASIRI
RECORDED & MIXED : VIDYA MUNASINGHE
STORYBOARD : RAJIV SEBASTIAN
DIRECTOR VISUALIZING : SAMAN WIJESINGHE
SPECIAL THANKS : SANJAYA PADMAPERUMA – SOUTH ASIAN TECHNOLOGIES ( PVT ) LTD.
KAPILA JAYAWARDANE
DILHAN PERERA