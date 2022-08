Free lunch for children at five Kamburupitiya schools

3rd August 2022

The Srilankan schools that were closed for two weeks due to fuel and other shortages have reopened on the 25th July 2022 and UKFG has resumed their Free Lunch For Children programme . The situation in Srilanka is still critical. Prices of essential food have gone up by 300% aince April and the fuel shortage has brought many services to halt. Out of 170,0000 low income families 900,000 could afford only one meal a day now . Most of the children come to school with no dinner and breakfast. Naturally , starving children could not concentrate on the lessons

Realising this tragedy, this week we have expanded our programme to cover fed 1500 children in five schools at Kamburupitya. They are Mapalana, Godawa, Sapugoda, Thumbe and Gathara schools

We are very grateful to our friends in UK, Mr Neil & Mrs Helen Carson, Mr Michael , Mr Alan & Mrs Della Keen, Mr Alan Huchison , Mr Tom Blackwell , Dr Uditha & Mrs Kumari Bopitiya, Mrs Nicky Pharaoh, Mr Mark Miller, Mr Ananda Wijesingha and Mrs Sujani Wijethunga in Canada and Johnson Matthey Limited in London who have generously donated funds for this humanitarian project. The cost of feeding 300 children in a school is around Rupees 35000 (about £80 ) . £1000 ( Rs 420,000) would feed 1800 children for a week.

If you too would kindly like to save a group of school children from starvation, please get in touch with us via this website or email devsiri@hotmail.com. Also please forward to this mail to any philanthropist friend of yours

Thank you

Sirisena Gamage

Chairman

UK Friends of Galle

තෙල් හිඟය නිසා සති තුනක් තිස්සේ හදිසියේ වසා දැමුනු ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් 2022 ජූලි 25 වැනිදා නැවත පටන් ගන්නා ලදී. ඒ සමගම පාසල් දරුවන්ට දිවා ආහාරය දීමේ අපේ ව්‍යාපෘතිය ද නැවත ආරම්භ කෙරුණි. ඒ සඳහා අපට මුදලින් ආධාර කළ එංගලන්තයේ සියලුම දානපතීන් වෙත අපගේ බලවත් ස්තුතිය මෙයින් පුද කරමු. කඹුරුපිටියේ සපුගොඩ රතනපාල, මාපලාන, තුඹේ ගෝදාව හා ගතාර යන විදුහල් පාසලේ දූ දරුවන් 1200ක් ඉතා සතුටින් දිවා ආහාරය ගන්නා පින්තූරයි මේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ බොහෝ දෙමව්පියන්ට තුතුන්වේලක් තියා එක වේලකටවත් තම දරුවන්ට ආහාර ලබාදීම අති කර දුෂ්කර කටයුත්තක් වී ඇත. එවැනි ඉතා කණගාටු දායක සමයක තම දරුවන්ට මෙසේ නොමිලයේ දිවා ආහාරය ලබාදීම ගැන බලවත් ලෙස ස්තුති කරමින් හා මෙම උපකාරය නොනවත්වා ඉදිරියට ගෙන යන ලෙසත ඉල්ලමින් විදුහල්පතිවරුන් හා බොහෝ දෙමව්පියන් විසින් අප වෙත ලිපි එවා ඇත.

එනිසා මෙම සත්කාරය තව මාස ගණනක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා අපට තවත් දානපතිවරුන්ගේ නොමසුරු ආධාර අවශ්‍යය. ලමුන් 350ක් සිටින පාසැලකට පෝෂ්‍යදායි රසවත් දිවා ආහාර වේලක් සැපයීමට දිනකට රුපියල් හතළිස් දහසක් පමණ මුදලක් වැයවේ බ්‍රිතාන්‍ය මුදලින් බැලූවිට එය පවුම් 90 ක් වැනි සුළු ප්‍රමාණයකි. බ්‍රිතාන්‍ය පවුම් 1000කින් ( රු ලක්ශ 4.25කින්) ගම්බද පාසල් තුන හතරක සිසුන් එක්දහස් අටසීයකට සතියක්ම දිවා ආහාරය සැපයිය හැකිය. ඔබත් මෙම දානමය පුණ්‍ය කර්මයට සහභාගී වීමට කැමති නම් අපගේ වෙබ් අඩවිය තුලින් විස්තර කියවා devsiri@hotmail.com යන විද්‍යුත් ලිපිනයෙන් අප හා එක්වන්න . ඔබගේ දානපති මිතුරන්ටද කරුණාකර මේ ලිපිය යොමු කරන්න. ඔවුන්ගෙන් එක් අයකු හෝ මෙම සත්කාරයට මුදලින් සහභාගි වීමට කැමති වුවහොත් එය මේ ඔබ දකින ගම්බද පාසල් දරුවන්ගේ මහත් භාග්‍යක් වනු ඇත

බොහොම ස්තූතියි

සිරිසේන ගමගේ

ගරු සභාපති

එක්සත් රාජධානියේ ගාලු මිතුරු පදනම

From Kahagala School

දින 04ක් කෑම දුන්නා , ඇත්තමයි අංකල් , ළමයි කොච්චර බඩගින්නේ හිටියද කියලා අපේ ගුරුවරු න් ගෙන් තමයි අහන්න ඕනේ, සමහර ළමයි ගෙදරවල්වල පවා කෑම ගෙනිච්චා, දෙවෙනි සැරෙත් බෙදාගෙන, ඊයේ පී එච් අයි ඉස්කෝලට ආවා, ළමයින්ගේ පෝෂණ ඌණතා වැඩියි කීවා, ගුරුවරු කියන්නේ දැන් ටිකක් පණ ගහලා ඇවිත් ඔයාලා කෑම දෙන නිසා කියලා, ඒවගේම ඒගොල්ලෝ ජාති ජතිත් පිං ලැබෙනවා කියලා ගොඩක් පිං දුන්නා, බොහොම ස්තූතියි මේ ළමයින්ගෙන් බඩගින්න නිව්වාට, බුදුසරණයි !