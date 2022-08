by In

Anuga, Rajindu shine with centuries- by Reemus Fernando

Source:Island

Wesley’s Anuga Pahansara and Rajindu Thilakaratna of S. Thomas’ College, Mount Lavinia scored match defining centuries as their schools reached the quarter-finals of the Under 17 Division I cricket tournament yesterday.

In the pre-quarter-finals played yesterday, St. Joseph’s, De Mazenod, St. Anthony’s (Wattala), Moratu Vidyalaya, S. Thomas’, Wesley, Mahanama, Gurukula, St. Benedict’s, Mahinda and St. Peter’s registered victories to confirm their places in the quarter-finals of the Division I tournament.

Anuga Pahansara’s century was crucial in setting up the stage for Wesley to post 240 runs before off spinner Rashmika Amararathna and left-arm spinner Jathon Wieman joined to reduce St. Sebastian’s to 117 runs at Moratuwa.

For S. Thomas’ Thilakaratna anchored the batting line up with an unbeaten century (101 runs in 132 balls, 13x4s, 1×6) and put on a fourth wicket stand of 116 runs with Dineth Goonawardena for them to record a five wickets win over President’s College at Kotte.

The day’s lowest score came in the match between St. Joseph’s and Holy Cross as paceman Maanasa Madubashana and spinner Yenula Dewthusa rattled the visitors for 43 runs at Darley Road.

Match Results

St. Joseph’s beat Holy Cross at Darley Road

Scores:

Holy Cross 43 all out in 28.2 overs (Akash Gamage 15; Maanasa Madubashana 4/16, Yenula Dewthusa 3/09)

St. Joseph’s 46 for 2 in 8 overs (Sahan Dabare 22)

De Mazenod beat St. Servatius’ at Kandana

St. Servatius ’ 139 all out in 44 overs (Risinu Kithnuka 36, Raveen Kavintha 28n.o.; Jude Shenal 3/37, Thareen Sanketh 3/25)

De Mazenod 143 for 1 in 30 overs (Kenul Dhananjaya 82n.o., Janith Karindra 22, Hasintha Dasunpriya 30n.o.)

St. Anthony’s (Wattala) beat St. Sylvester’s at Lake View Scores:

St. Anthony’s Wattala 148 all out in 48.3 overs (Shehara Dewthilina 21, Chamod Sandeepa 47, Dilanka Madushan 29; Kashyapa Dissanayake 2/35, Thimira Liyanage 4/24, Nimesha Silva 3/31)

St. Sylvester’s 126 all out in 30.3 overs (Yoshitha Isuranga 47, Dilanka Madushan 3/36, Chamod Sandeepa 3/16)

Moratu Vidyalaya beat Thurstan at Moratuwa Scores:

Moratu MV 289 for 6 in 50 overs (Hasindu Senanayaka 41, Deneth Sithumina 87, Dulen Silva 48, Malith Fernando 22, Shehara Fernando 49n.o.; Thanuga Palihawadana

Thurstan 244 for 9 in 50 overs (Kaushala Balasooriya 30, Thanuga Palihawadana 53, Vihas Thewmika 85; Vihanga Nethsara 4/40, Malith Fernando 4/44)

S. Thomas’ beat President’s at Kotte Scores:

Presidents 226 all out in 47.1 overs (Dinal Induwara 61, Tanuja Rajapakse 55, Punsara Nethmina 29, Kaveesha Yashmika 25; Achintha Rumean 3/35, Darien Diego 2/21, Kavindu Dias 2/39, Dineth Goonawardena 2/40

S. Thomas ’ 227 for 5 in 47.3 overs (Rajindu Thilakaratna 101n.o., Dineth Goonawardena 48; Sanithu Nethmina 4/50)

Wesley beat St. Sebastian’s at Moratuwa Scores:

Wesley 240 for 8 in 50 overs (Anuga Pahansara 104, Senila Senarathne 36, Rukshan Tharanga 29, Manuth Samarakoon 28; Malindu Daham 2/43, Maheesha Sithum 2/44)

St. Sebastian’s 117 all out in 42.4 overs (Vihanga Theekashana 47, Venuth Kavimira 28, Rashmika Amararathna 4/07, Jathon Wieman 3/17, Ravindu Sigera 2/29)

St. Peter’s beat Maliyadeva at Kurunegala Scores:

St. Peter’s 247 for 8 in 50 overs (Dilana Damsara 68, Nethan David 35, Ethan Ransiluge 27, Ovin Salgadu 23, Erosh Peterson 27, Sasindu Silva 29n.o.; Thaveesha Balasooriya 3/45, Vinuda Mapa 3/52)

Maliyadewa 205 all out in 48.5 overs (Sandeepa Bandara 66, Vinuda Mapa 42; Lashmika Perera 2/26, Dilana Damsara 3/35, Salith Gallage 3/49)

Mahanama beat Prince of Wales at Moratuwa Scores:

Mahanama 243 for 9 in 50 overs (Dulnith Sigera 59, Gimantha Dissanayake 56, Sithika Kulathunga 24, Uden Rajapaksha 22; Prince Fernando 4/40, Nishel Hewajulige 2/24)

Prince of Wales 159 all out in 39.3 overs (Rivith Jayasuriya 54, Kenul de Zoysa 39, Oshan Maneesha 24; Dulnith Sigera 2/20, Osanda Muthugama 4/20, Sihan Karunarathne 2/25)

St. Benedict’s beat Vidyartha at Kotahena Scores:

Vidyartha 167 for 9 in 50 overs (Pubudu Tharaka 23, Nishmika Kaveesha 57n.o.; Mevan Dissanayake 3/25)

St. Benedict’s 168 for 1 in 49.2 overs (Dumindu Yehen 38, Yohan Edirisinghe 22, Sharujan Shanmuganathan 23, Onesh Michael 29n.o.; Kalana Kumarasiri 4/23)

Gurukula beat St. Anthony’s (Katugastota) at Wattala Scores:

Gurukula 261 for 8 in 50 overs (Thathsara Eshan 80, Pasindu Dilshan 37, Daham Vimukthi 28, Janith Mihiranga 42n.o.; Tharusha Dasun 2/57, Senura Abeysekara 3/37)

St. Anthony’s 127 all out in 34.1 overs (Januka Bandara 34, Dinura Oshan 30; Tharusha Kodikara 3/31, Hiruna Fernando 3/18)

Mahinda beat Maris Stella at Galle Scores:

Maris Stella 187 all out in 47.5 overs (Levin Fernando 55, Mineth Fernando 31; Arosha Udayanga 4/20, Senuka Dangamuwa 2/31, Nikil Jayaweera 2/29)

Mahinda 188 for 5 in 35.1 overs (Nikil Jayaweera 52, Dineth Pahasara 32, Senuka Dangamuwa 50n.o.; Hasthika de Silva 2/27, Ramith Bandara 2/18)