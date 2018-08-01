Desmond Kelly

|“A LOVE SONG” (Country-Style)
|“SAMMY SINGS” by Des Kelly
|Accomplishing a Plebiscite
|“STRAUSS SECRETS”
|“A ROSE IN THE SNOW”
|“STORIES OF “OLD-CEYLON”
|A SAD SONG
|“SOMETHING STUPID”! by Des Kelly
| AMBER’S THE NAME.(Love is the game)
|“SPY SHIPS, ALL”
|“A HERITAGE OF SONG” Vol.2
|“SINGLISH”
|A “Drover’s Dream” (L&M)
|“SRI-LANKANS”, ALL.(GOD SAVE THE QUEEN)
|“Again & Yet Again” (L&M)
|“STORIES IN COUNTRY MUSIC”(PAPER ROSIE)
|“Angel In Disguise”
|“SMILE” by Des Kelly
|ANOTHER “AUSTRALIAN STORY”
|“SIGNS OF THE TIMES” by Des Kelly
|“A RAY OF HOPE”
|“SILKS & SATIN, IN THE CITY OF MUSIC” by Des Kelly
|“A CASE FOR COMPASSION”
|“SRI LANKAN SHAME” by Des Kelly
|“A Country Anniversary” (L&M)
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|A CHANGE OF HABIT
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|A PARODY OF THE BIG PUSSIES
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|“ALBERT EINSTEIN, NO LESS” !
|“THE PERILS OF PLASTIC”
|“AIYOH, VAYA -CON – DIOS”
|“THE STORY OF THE SONG”
|“A LUCKY STAR”
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|“A SAD CHAOSMAS”
|“the devil in me”
|“A FIREFLY AT REST”
|“THE PRIDE OF ERIN”
|“AUSTRALIAN OF THE YEAR 2018”
|“THE SINGAPORE SUMMIT”
|“A CEYLON CENTURY”
|“THE SPACE RACE”
|“ANGLO-INDIAN AUSSIE”
|“THIS DOG SAVED MY LIFE”
|“A HOLE IN ONE”
|“TAKEITBACK AIRBAGS”
|“ALPHABETICALLY”
|“THE MAVERICK IN ME”
|"ARMS OPEN"
|THE “GENTLE GIANT” LIVES ON
|Animal Love
|The Drink – 3D
|ALCO-HALL OF FAME
|THE BIRTH OF TELEVISION
|“A ROSE”(In the snow)
|“THE GOOD TIMES”
|“A RIGHT ROYAL MESS-UP”
|“THE 64 DOLLAR QUESTION”
|"ANOTHER TRUE STORY”
|“THE GREAT ESCAPE”
|“ANOTHER “COUNTRY” LOVE STORY”
|“TO ERR IS HUMAN”
|“AGONY-AUNT”
|“THE ORIGIN OF LAMPRAIS”
|"A LIFE IN DREAMS”
|“TALES OF TCHAIKOVSKY"
|“ANOTHER PLACE, ANOTHER TIME”
|“THREE-WAY LOVE AFFAIR”
|ALERIC’S MILK-SHAKE-DUCK
|“TRUMP TRUMPS”
|“ARE YOU READY, EDDY”?
|THE FIRST PUNCH
|BOTH SIDES OF GOODBYE
|The “Mr.Music” Story
|“BURGHER BUGGERS”
|“THE GOOD & BAD”(The happy & sad)
|“BREAKING : AFGHANISTAN PLAN”
|THE RHINESTONE COWBOY
|“BREAKING NEWS”!!!
|“TSUNAMIS”
|“BALI-BELLY”
|“THIS IS LIFE”.- By Des Kelly"
|“Beauty Queen of old Ceylon”
|“THE MEETING”
|“BANNON’S CANNON”
|“THE NIGHTINGALE SINGS”
|BURGHERS, In the Land of the Palmyra Palm, JAFFNAPATAM
|THE TURKEY IN TURKEY
|“BEAUTIFUL OLD CEYLON”
|“THE FIZZLING FIREWORK” by Des Kelly
|BUTTONS & BOWS
|“TOO MUCH OF ANYTHING”
|BAN “CONSIDERATION”
|“the naked truth”
|“CRICKET- CAPERS”
|“THE BURQA-BAN”
|COUNTRY SINGERS/SONGWRITERS
|“THE SIGIRIYA-STORY” (Bernard VanCuylenberg’s Trilogy)
|CALYPSO D-CEYLON
|The nature of survivalA PARODY OF THE BIG PUSSIES
|Country Music Hall Of Fame
|“THE JONES’ BOY”
|CHRISTMAS-DAY
|“THIS IS LIFE” – By Des Kelly
|“Common Knowledge”
|“THE MAGIC OF MARTY” – By Des Kelly
|“Country Stories in Song”
|“THE ORCHID & THE ROSE”
|“CRICKET, LOVELY CRICKET”
|“THE MIGRATION “MESS” by Des Kelly
|“CANADA TO THE FORE”
|The “Peace-Puzzle”?!! – By Des Kelly
|“COUNTRY COUSINS” EXTRAORDINAIRE
|“TRIBUTE TO JUDY” – By Des Kelly
|“Chiseled in Stone”
|“THE JOLSON STORY” PART 1 – By Des Kelly
|“DISCIPLINE- DEADLINE”
|“TWO-GUN TRUMP” by Des Kelly
|“DREAM-WORLD” (Revisited)
|“THE SPORTS’ BOARD”
|dual-criticismship
|“THE YOUNG ONES” by Des Kelly
|DELICIOUS DUETS
|“THIS SONG’S JUST FOR YOU”
|“DIAMONDS ARE FOREVER”
|TELEVISION “ON THE BLINK”
|“DREAMWORLD REVISITED”
|“THE LADIES OF SRI LANKA” by Des Kelly
|“DID I TELL YOU”
|“THE EXPATRIATES’ SONG” by Des Kelly
|DAVID AND GOLIATH by Bernard VanCuylenburg.
|“THE HONEYMOON IS OVER”
|“DRIVEN TO DRINK”
|“THE APOLOGY IS IN” by Des Kelly
|“DREAMWORLD REVISITED” By Des Kelly“COCK-A-DOODLE-DOO”
|“THE BEST THINGS IN LIFE”
|DECLAN DECLARED (“Don’t tell me what to do”)
|Tribute to George Jones
|“EMPHASIS ON EDUCATION”
|“THE PLIGHT OF THE PANGOLINS”
|ENOUGH IS ENOUGH
|“TIGHT-FITTING JEANS”
|“ENTREPRENEUR EXTRAORDINAIRE”
|“TRIPLE TALENT” by Des Kelly
|“EWE ARE SO WRONG”
|
|“EVANGELIST EXTRAORDINAIRE”
|
|eLanka “Good News” page
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|“FAKE NEWS, TWITTER TWITTER”
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|“FOREVER MORE”
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|“FAIR-GO, AUSTRALIA”
|
|FOR REASONS I’VE FORGOTTEN
|
|“FACT & FICTION”
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|“From Barnaby to Back-Benches”
|
|“FOOTY-FEVER”
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|“FAMILY-TRAITS”
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|“FOR THE FIRST TIME”
|
|“FOUR-SCORE & FORWARD” Chapter 4
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|“FREE-RANGE EGGS”
|
|“GAMBLE RESPONSIBLY”
|
|“GOOD FRIDAY”
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|“GOODBYE SANDRA”
|
|GUN-CONTROL- CONTROVERSY
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|“GOOD-NEWS-BREAKING”
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|“GEELONG” (Cat-Champions)
|
|“Goodbye to a rock n roll legend”
|
|GAY by Desmond Kelly
|
|“Goodbye Gina”
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|“GAY” by Desmond Kelly ‘the Star of eLanka’
|
|GOODBYE, BLUE DIAMONDS
|
|“GREAT IMPRESSIONS”
|
|“HAWKE, BY NAME, HAWK, BY NATURE”
|
|“HAWAII -HEART-THROB-HO”!!
|
|HITTING THE RIGHT NOTE
|
|“HO-GAHANA-POKUNA”
|
|I”LL BREAK OUT AGAIN, TONIGHT
|
|“IT’S YOU”
|
|HITTING THE RIGHT NOTE
|
|“I need nothing at all”
|
|“IDLE CHATTER”
|
|“I wish I was 18 again”
|
|“IF I CAN FIND A CLEAN SHIRT, I MIGHT”
|
|“I’ve got the blues”
|
|“IMPATIENT PATIENT”
|
|“IT’S WHERE YOU LAY THE BLAME”
|
|IN MEMORIAM
|
|JUSTICE FOR JUSTINE
|
|JUST FOR OLD TIMES’ SAKE
|
|“JESSIE, EMMY, RITA & TAMMY”
|
|JUST FOR OLD TIMES’ SAKE
|
|JUST ONE “MORE” TIME – By Des Kelly
|
|“KIRSTY BODEN” NURSE/HEROINE
|
|“KELLY COVERS” TRIBUTES TO THE STARS
|
|LEXOPHILES ARE WE
|
|“LOVING YOU” – By Des Kelly
|
|little known facts
|
|“LIVING IN LIMBO”
|
|“Lexophiles Anonymous” by Des Kelly
|
|“LEGENDS OF LANKA” – By Des Kelly
|
|“MEMORIES OF KOLLUPITIYA” by Des Kelly
|
|“MAYOMBE” by Des Kelly
|
|“MUSHROOMS”
|
|“MOVIE MAGIC” by Des Kelly
|
|My Lovely Island Home
|
|Man’s Best Friends
|
|MR MUSIC – DESMOND KELLY
|
|METEOR MAGIC
|
|“MONKEY-CLONES” by Des Kelly
|
|“MOTHERS’ DAY” by Des Kelly"
|
|“MIND YOUR OWN BUSINESS” by Des Kelly
|
|“MEMORIES” by Des Kelly
|
|MARCELITO POMOY
|
|“MANNY” by Des Kelly
|
|“MORE PITNEY, PLEASE” – By Des Kelly
|
|“MADDER BY THE MINUTE”
|
|NT Young Australian of the Year 2018
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|“OLDE ENGLISH”
|
|“OLD CEYLON” The resplendent Isle. Part 2
|
|ODD-JOBS by Desmond Kelly
|
|“ONCE IN A BLUE MOON”
|
|“Once upon a time”
|
|“ON-LINE WITH LATE-LINE”
|
|“OUR COCK-EYED WORLD”
|
|“OH, GOODNESS, GRACIOUS, ME” by Des Kelly
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|“Parliamentary-positions” by Des Kelly
|
|“POINTS OF VIEW”
|
|“PROOF OF THE POSSUM”
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|PICK YOURSELF UP
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|“PRIME” MINISTER..
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|“PIECES OF PEACE” by Des Kelly
|
|PRECIOUS MEMORIES
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|“ROCK N ROLL-COUNTRY STYLE”
|
|“RATS POULTRY”
|
|“ROCK EXPLOSION”& THE SHAKING HEARTS” – By Desmond Kelly ‘the Star of eLanka’
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|rats poultry
|
|“R.I.P”, PRINCESS DIANA
|
|“RADIO DAYS”
|“UNIVERSITY BOYS” (SERIES). 1 – By Des Kelly by Des Kelly
|“RELICS OF OLD CEYLON”(SERIES)
|US Dollar- Understanding the CRISIS
|“READ ALL ABOUT IT”!
|“UP, AUNTY A.B.C.”
|Re-Monarchy, ?, YES. Republic ?, NO !
|VALE – BONG SU
|“WE’RE ALL HERE”
|WITH YOU. WITHOUT YOU
|WHO’S GONNA FILL THEIR SHOES ?
|“WILLIE NELSON” Facts & Figures
|“SUPERB-SAMMY” KERSHAW – By Des Kelly
|“WHAT A WEEK IT WAS” by Desmond Kelly ‘the Star of eLanka’
|stories of old ceylon
|“WALKING UNDEAD” by Des Kelly
|“S.L.S. eLANKA” (Part One) – By Des Kelly
|“WHAT HAPPENS NOW”?
|“WE’RE BOTH TO BLAME”!
|“SAMANALAYO” by Des Kelly
|“WHO, IS THIS BUM”?
|“SHINE ON, VICTOR” by Des Kelly
|“WHY IS IT SO”? – By Des Kelly
|“STUFF-EM, EGG-HEADS” by Des Kelly
|World TT title for Dr Buddy Reid by Des Kelly
|same-sex-union
|“WILLIE WALTZES” – By Des Kelly
|“WE’LL MEET AGAIN” by Desmond Kelly ‘the Star of eLanka’
|“STORIES OF ANCIENT CEYLON”(Series)
|“WITH LOVE, FROM VIENNA”
|“SOCK IT TO ME”!
|“WHAT PRICE, MUSIC? – By Des Kelly"
|SARAMA
|YOU TOO, THREE & FOUR
|“YOU WERE THERE” (Your childrens’ prayer)
|“SAME-SEX ARRANGED MARRIAGE”
|“YES OR NO”?
|“SIGIRIYA”
|“ZERO IN ON ZIEHRER” by Des Kelly
|“SO THEY SAY”
|“24 CARAT GOLD” by Des Kelly
|“SANCTIONS SQUARED”
|“2018, THE A.B.& C OF IT”
|SAME-SEX-SALL’Y
|“70TH ROYAL WEDDING ANNIVERSARY”
|3 WAY LOVE AFFAIR
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