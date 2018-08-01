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Desmond Kelly

Aug 1, 2018 Posted by In Uncategorized Comments 0
“A LOVE SONG” (Country-Style)“SAMMY SINGS” by Des Kelly
Accomplishing a Plebiscite“STRAUSS SECRETS”
“A ROSE IN THE SNOW”“STORIES OF “OLD-CEYLON”
A SAD SONG“SOMETHING STUPID”! by Des Kelly
AMBER’S THE NAME.(Love is the game)“SPY SHIPS, ALL”
“A HERITAGE OF SONG” Vol.2 “SINGLISH”
A “Drover’s Dream” (L&M)
“SRI-LANKANS”, ALL.(GOD SAVE THE QUEEN)
“Again & Yet Again” (L&M)
“STORIES IN COUNTRY MUSIC”(PAPER ROSIE)
“Angel In Disguise”
“SMILE” by Des Kelly
ANOTHER “AUSTRALIAN STORY”
“SIGNS OF THE TIMES” by Des Kelly
“A RAY OF HOPE”
“SILKS & SATIN, IN THE CITY OF MUSIC” by Des Kelly
“A CASE FOR COMPASSION”“SRI LANKAN SHAME” by Des Kelly
“A Country Anniversary” (L&M)
A CHANGE OF HABIT
A PARODY OF THE BIG PUSSIES
“ALBERT EINSTEIN, NO LESS” !
“THE PERILS OF PLASTIC”
“AIYOH, VAYA -CON – DIOS” “THE STORY OF THE SONG”
“A LUCKY STAR”
“A SAD CHAOSMAS”
“the devil in me”
“A FIREFLY AT REST”“THE PRIDE OF ERIN”
“AUSTRALIAN OF THE YEAR 2018”“THE SINGAPORE SUMMIT”
“A CEYLON CENTURY”
“THE SPACE RACE”
“ANGLO-INDIAN AUSSIE”
“THIS DOG SAVED MY LIFE”
“A HOLE IN ONE”“TAKEITBACK AIRBAGS”
“ALPHABETICALLY”
“THE MAVERICK IN ME”
"ARMS OPEN"
THE “GENTLE GIANT” LIVES ON
Animal Love
The Drink – 3D
ALCO-HALL OF FAMETHE BIRTH OF TELEVISION
“A ROSE”(In the snow)
“THE GOOD TIMES”
“A RIGHT ROYAL MESS-UP”
“THE 64 DOLLAR QUESTION”
"ANOTHER TRUE STORY”“THE GREAT ESCAPE”
“ANOTHER “COUNTRY” LOVE STORY”
“TO ERR IS HUMAN”
“AGONY-AUNT”“THE ORIGIN OF LAMPRAIS”
"A LIFE IN DREAMS”“TALES OF TCHAIKOVSKY"
“ANOTHER PLACE, ANOTHER TIME”“THREE-WAY LOVE AFFAIR”
ALERIC’S MILK-SHAKE-DUCK“TRUMP TRUMPS”
“ARE YOU READY, EDDY”? THE FIRST PUNCH
BOTH SIDES OF GOODBYEThe “Mr.Music” Story
“BURGHER BUGGERS” “THE GOOD & BAD”(The happy & sad)
“BREAKING : AFGHANISTAN PLAN”THE RHINESTONE COWBOY
“BREAKING NEWS”!!!
“TSUNAMIS”
“BALI-BELLY”“THIS IS LIFE”.- By Des Kelly"
“Beauty Queen of old Ceylon”“THE MEETING”
“BANNON’S CANNON”“THE NIGHTINGALE SINGS”
BURGHERS, In the Land of the Palmyra Palm, JAFFNAPATAMTHE TURKEY IN TURKEY
“BEAUTIFUL OLD CEYLON” “THE FIZZLING FIREWORK” by Des Kelly
BUTTONS & BOWS“TOO MUCH OF ANYTHING”
BAN “CONSIDERATION” “the naked truth”
“CRICKET- CAPERS”
“THE BURQA-BAN”
COUNTRY SINGERS/SONGWRITERS
“THE SIGIRIYA-STORY” (Bernard VanCuylenberg’s Trilogy)
CALYPSO D-CEYLONThe nature of survivalA PARODY OF THE BIG PUSSIES
Country Music Hall Of Fame
“THE JONES’ BOY”
CHRISTMAS-DAY
“THIS IS LIFE” – By Des Kelly
“Common Knowledge”
“THE MAGIC OF MARTY” – By Des Kelly
“Country Stories in Song”“THE ORCHID & THE ROSE”
“CRICKET, LOVELY CRICKET”“THE MIGRATION “MESS” by Des Kelly
“CANADA TO THE FORE”
The “Peace-Puzzle”?!! – By Des Kelly
“COUNTRY COUSINS” EXTRAORDINAIRE“TRIBUTE TO JUDY” – By Des Kelly
“Chiseled in Stone”
“THE JOLSON STORY” PART 1 – By Des Kelly
“DISCIPLINE- DEADLINE”
“TWO-GUN TRUMP” by Des Kelly
“DREAM-WORLD” (Revisited)“THE SPORTS’ BOARD”
dual-criticismship
“THE YOUNG ONES” by Des Kelly
DELICIOUS DUETS“THIS SONG’S JUST FOR YOU”
“DIAMONDS ARE FOREVER”TELEVISION “ON THE BLINK”
“DREAMWORLD REVISITED”“THE LADIES OF SRI LANKA” by Des Kelly
“DID I TELL YOU”“THE EXPATRIATES’ SONG” by Des Kelly
DAVID AND GOLIATH by Bernard VanCuylenburg.“THE HONEYMOON IS OVER”
“DRIVEN TO DRINK” “THE APOLOGY IS IN” by Des Kelly
“DREAMWORLD REVISITED” By Des Kelly“COCK-A-DOODLE-DOO” “THE BEST THINGS IN LIFE”
DECLAN DECLARED (“Don’t tell me what to do”)

Tribute to George Jones
“EMPHASIS ON EDUCATION”
“THE PLIGHT OF THE PANGOLINS”
ENOUGH IS ENOUGH“TIGHT-FITTING JEANS”
“ENTREPRENEUR EXTRAORDINAIRE”“TRIPLE TALENT” by Des Kelly
“EWE ARE SO WRONG”
“EVANGELIST EXTRAORDINAIRE”
eLanka “Good News” page
“FAKE NEWS, TWITTER TWITTER”
“FOREVER MORE”
“FAIR-GO, AUSTRALIA”
FOR REASONS I’VE FORGOTTEN
“FACT & FICTION”
“From Barnaby to Back-Benches”
“FOOTY-FEVER”
“FAMILY-TRAITS”
“FOR THE FIRST TIME”
“FOUR-SCORE & FORWARD” Chapter 4
“FREE-RANGE EGGS”
“GAMBLE RESPONSIBLY”
“GOOD FRIDAY”
“GOODBYE SANDRA”
GUN-CONTROL- CONTROVERSY
“GOOD-NEWS-BREAKING”
“GEELONG” (Cat-Champions)
“Goodbye to a rock n roll legend”
GAY by Desmond Kelly
“Goodbye Gina”
“GAY” by Desmond Kelly ‘the Star of eLanka’
GOODBYE, BLUE DIAMONDS
“GREAT IMPRESSIONS”
“HAWKE, BY NAME, HAWK, BY NATURE”
“HAWAII -HEART-THROB-HO”!!
HITTING THE RIGHT NOTE
“HO-GAHANA-POKUNA”
I”LL BREAK OUT AGAIN, TONIGHT
“IT’S YOU”
HITTING THE RIGHT NOTE
“I need nothing at all”
“IDLE CHATTER”
“I wish I was 18 again”
“IF I CAN FIND A CLEAN SHIRT, I MIGHT”
“I’ve got the blues”
“IMPATIENT PATIENT”
“IT’S WHERE YOU LAY THE BLAME”
IN MEMORIAM
JUSTICE FOR JUSTINE
JUST FOR OLD TIMES’ SAKE
“JESSIE, EMMY, RITA & TAMMY”
JUST FOR OLD TIMES’ SAKE
JUST ONE “MORE” TIME – By Des Kelly
“KIRSTY BODEN” NURSE/HEROINE
“KELLY COVERS” TRIBUTES TO THE STARS
LEXOPHILES ARE WE
“LOVING YOU” – By Des Kelly
little known facts
“LIVING IN LIMBO”
“Lexophiles Anonymous” by Des Kelly
“LEGENDS OF LANKA” – By Des Kelly
“MEMORIES OF KOLLUPITIYA” by Des Kelly
“MAYOMBE” by Des Kelly
“MUSHROOMS”
“MOVIE MAGIC” by Des Kelly
My Lovely Island Home
Man’s Best Friends
MR MUSIC – DESMOND KELLY
METEOR MAGIC
“MONKEY-CLONES” by Des Kelly
“MOTHERS’ DAY” by Des Kelly"
“MIND YOUR OWN BUSINESS” by Des Kelly
“MEMORIES” by Des Kelly
MARCELITO POMOY
“MANNY” by Des Kelly
“MORE PITNEY, PLEASE” – By Des Kelly
“MADDER BY THE MINUTE”
NT Young Australian of the Year 2018
“OLDE ENGLISH”
“OLD CEYLON” The resplendent Isle. Part 2
ODD-JOBS by Desmond Kelly
“ONCE IN A BLUE MOON”
“Once upon a time”
“ON-LINE WITH LATE-LINE”
“OUR COCK-EYED WORLD”
“OH, GOODNESS, GRACIOUS, ME” by Des Kelly
“Parliamentary-positions” by Des Kelly
“POINTS OF VIEW”
“PROOF OF THE POSSUM”
PICK YOURSELF UP
“PRIME” MINISTER..
“PIECES OF PEACE” by Des Kelly
PRECIOUS MEMORIES
“ROCK N ROLL-COUNTRY STYLE”
“RATS POULTRY”
“ROCK EXPLOSION”& THE SHAKING HEARTS” – By Desmond Kelly ‘the Star of eLanka’
rats poultry
“R.I.P”, PRINCESS DIANA
“RADIO DAYS”“UNIVERSITY BOYS” (SERIES). 1 – By Des Kelly by Des Kelly
“RELICS OF OLD CEYLON”(SERIES)US Dollar- Understanding the CRISIS
“READ ALL ABOUT IT”! “UP, AUNTY A.B.C.”
Re-Monarchy, ?, YES. Republic ?, NO !VALE – BONG SU
“WE’RE ALL HERE”
WITH YOU. WITHOUT YOU
WHO’S GONNA FILL THEIR SHOES ?
“WILLIE NELSON” Facts & Figures
“SUPERB-SAMMY” KERSHAW – By Des Kelly
“WHAT A WEEK IT WAS” by Desmond Kelly ‘the Star of eLanka’
stories of old ceylon“WALKING UNDEAD” by Des Kelly
“S.L.S. eLANKA” (Part One) – By Des Kelly
“WHAT HAPPENS NOW”?
“WE’RE BOTH TO BLAME”!
“SAMANALAYO” by Des Kelly
“WHO, IS THIS BUM”?
“SHINE ON, VICTOR” by Des Kelly“WHY IS IT SO”? – By Des Kelly
“STUFF-EM, EGG-HEADS” by Des Kelly
World TT title for Dr Buddy Reid by Des Kelly
same-sex-union
“WILLIE WALTZES” – By Des Kelly
“WE’LL MEET AGAIN” by Desmond Kelly ‘the Star of eLanka’
“STORIES OF ANCIENT CEYLON”(Series)
“WITH LOVE, FROM VIENNA”
“SOCK IT TO ME”! “WHAT PRICE, MUSIC? – By Des Kelly"
SARAMAYOU TOO, THREE & FOUR
“YOU WERE THERE” (Your childrens’ prayer)
“SAME-SEX ARRANGED MARRIAGE”“YES OR NO”?
“SIGIRIYA”“ZERO IN ON ZIEHRER” by Des Kelly
“SO THEY SAY”“24 CARAT GOLD” by Des Kelly
“SANCTIONS SQUARED”“2018, THE A.B.& C OF IT”
SAME-SEX-SALL’Y“70TH ROYAL WEDDING ANNIVERSARY”
3 WAY LOVE AFFAIR

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