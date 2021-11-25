A first for Sri Lanka and South Asia: Hatch awarded best co-working space in the world at Global Startup Awards 2021
Hatch, a Sri Lankan co-working space, startup incubator and accelerator was awarded The Best Co-Working Space in the world at the Global Startup Awards 2021. This is the first time a Sri Lankan or a South Asian organization has secured a win in this category, marking a momentous milestone for Sri Lanka’s startup ecosystem.
The award for best co-working space acknowledges a “co-working space that deserves the recognition of its services, support and resources to fast-growth startups, and for creating a culture and environment that fosters innovation and focuses on positively impacting the world.” Hatch was selected from two rounds on a regional and global level from more than 18,000 nominees. To secure the coveted final win, Hatch won against five world-class global finalists who had been awarded regionally. The Global Startup Awards seeks to recognise the “future-shapers” of the world and has awarded companies like UiPath, Zendesk, Supercell, Turbine and Grab over the last decade.
For Hatch, the global accolade is a welcome validation of their work over the years. “We are thankful that within just three short years, our vision and efforts to be a platform for entrepreneurship and innovation is recognised on a global stage. This is a reflection of the evolution, phenomenal growth and capacity of South Asia’s ecosystem of startups. We’re excited to show the world that the emerging startup ecosystem in Sri Lanka is advanced, powerful, and is fostering the next generation of startups. The strength and resilience of any ecosystem lie with its community – our sincere appreciation goes out to all our partners, mentors and supporters who have contributed towards forging this vibrant ecosystem and placing Sri Lanka firmly on the map. Despite the challenges of the past years, we are hopeful for our journey ahead,” said Brindha Selvadurai-Gnanam, CEO and Co-Founder of Hatch.
With locations in Colombo 01 and Jaffna, what sets Hatch apart is its commitment to offering much more than physical space. Since its inception in 2018, Hatch has worked to nurture startups and offer a vibrant atmosphere in which entrepreneurs and disruptive organisations can thrive. With hybrid working options for corporates, SMEs and startups, Hatch’s spaces and facilities are designed to enable effective co-working and collaboration with an emphasis on user-friendliness and creativity. It has created positive impact and knowledge sharing through seven pioneering programs – Kickass, Green Energy Champion and HatchX FinTech to name a few. These bespoke programs are built with a deep understanding of the current needs of each startup and provide them access to local and international resources, networks and capacity building techniques. These programs lead to much needed market access opportunities beyond Sri Lanka.
Collaboration is at the core of Hatch’s ethos. Hatch actively partners with several private sector organizations, Sri Lanka’s public sector as well as international agencies to incubate and accelerate the growth of the Sri Lankan startups and are now working with regional ecosystems to nurture talent and create market opportunities.
Hatch fosters an inclusive culture that is supportive and agile, innovating new opportunities, including creating pathways for underrepresented entrepreneur communities. Their commitment to this was demonstrated through the launch of Sri Lanka’s first-ever women-focused accelerator program AccelerateHER during the World Entrepreneurship Week.
“Bringing a global platform for local entrepreneurs has been the forefront of our vision. This award enables us to continue to position Sri Lanka and Hatch as an entrepreneurial hub globally and showcases the depth and range of our work,” noted Nathan Sivagananathan, Co-Founder of Hatch.
The Global Startup Awards seeks to find, publicly recognise and connect dynamic startups on different verticals and maturity levels, investors, incubation/acceleration programs, coworking offices and influential founders, working closely with hundreds of local partners. Founded in 2012, it is the world’s largest independent startup ecosystem competition recognizing the best startups, individuals, VCs, co-working spaces, accelerators or incubator programs from all over the world.
“When Hatch was recognized as the best co-working space in the South Asian Region in 2020, I thought we had reached the pinnacle. However, to be on the same platform with great communities like ImpactHub and Mesh, whom we used to benchmark against, is a dream. With the right conditions and mindset, an effervescent community, mutually supportive partnerships and a whole lot of hard work, anything is possible. Hatch stands as a shining example of this,” concluded Jeevan Gnanam, Co-Founder of Hatch.
Captions(L-R):
Hatch 1 – Hatch Co-Founders Jeevan Gnanam, Brindha Selvadurai-Gnanam and Nathan Sivagananathan
Hatch 2 – Hatch CEO and Co-Founder Brindha Selvadurai-Gnanam
Hatch 3 – Hatch Co-Founder Jeevan Gnanam
Hatch 4 – Hatch Co-Founder Nathan Sivagananathan
Hatch 5 & 6 – Hatch Team
For further information please contact:
Nadiyah Akram
Limelight PR
0773082888
nadiyah@limelight.lk
ශ්රී ලංකාවේ සහ දකුණු ආසියාවේ ප්රථම වතාවට 2021 ගෝලීය නව ව්යාපාර සම්මාන උළෙලේ දී හොඳම සාමූහික කාර්යාල අවකාශ සපයන්නා(Co-working Space) සඳහා සම්මානය හැච් දිනාගනී
2021 වසරේ ගෝලීය නව ව්යාපාර සම්මාන උළෙලේ දී හොඳම සාමූහික කාර්යාල අවකාශ සපයන්නා සඳහා වන සම්මානය ශ්රී ලාංකික සාමූහිකකාර්යාල අවකාශ සපයන්නෙකු, නව ව්යාපාර ඉන්කියුබේටරයක් සහ වර්ධකයක් වන හැච් (Hatch) දිනාගන්නා ලදී. ශ්රී ලංකාවේ හෝ දකුණු ආසියාවේ ආයතනයක් විසින් මෙම කාණ්ඩය යටතේ සම්මානයක් දිනාගැනීමට හැකිවූ පළමු අවස්ථාව වන අතර මෙය ශ්රී ලංකීය නව ව්යාපාර ක්ෂේත්රෙය් නව සංධිස්ථානයකි.
හොඳම එක්ව චැඩකරන අවකාශය සඳහා සම්මානය හිමිවීම යනු හැච්“කාර්යාල අවකාශයක් නව ව්යාපාරයක ඉක්මණින් වර්ධනය කිරීම සඳහා එය විසින් ලබා දෙන සම්පත්, සහාය සහ අත්වැල වෙනුවෙන් මෙන්ම එය විසින් නිර්මාණය කරන නවෝත්පාදන සඳහා රුකුල් දෙන සහ ලෝකය කෙරෙහි ධනාත්මක බලපෑමක් ඇති කරන වටපිටාවක් සහ සංස්කෘතියක් ඇතිකිරීම වෙනුවෙන් ඇගයීමට ලක්වියයුතු” ආයතනයක් ලෙස පිළිගැනීමට ලක්වීමකි. මෙහිදී පළමුව ප්රාදේශිය වශයෙනුත්, දෙවැනුව ගෝලීය වශයෙනුත් ලෙස ඉදිරිපත් වූ ආයතන 18,000කට වැඩි සංඛාවක් අතරින් මෙම සම්මානය සඳහා සුදුසුකම් කීමට හැච් අයතනයට හැකිවිය. අවසාන වටයේදී ජයග්රහණය සඳහා හැච් ආයතනයට කළාප මට්ටමින් ජයග්රහන හිමිකරගත් ගෝලීය මට්ටමේ තරඟ කරුවන් පස් දෙනෙකු හා තරඟ කිරීමට සිදුවිය. ගෝලීය නව ව්යාපාර සම්මානය තුළින් අනාගතය හැඩගස්වන ව්යාපාර හඳුනාගැනීමට වැඩි අවධානයක් යොමුකරන අතර පසුගිය දශකයේ දී UiPath, Zendesk, Supercell, Turbine and Grab වැනි ව්යාපර මේ තුළින් සම්මානයට පාත්ර වී ඇත.
හැච් වෙත ලැබුන මේ ජාත්යන්තර සම්මානය එය විසින් පසුගිය වසර කිහිපය පුරා සිදුකරන ලද කර්ත්ව්යට ජාත්යන්තර පිළිගැනීමක් ලබාදීමකි. “වසර 3ක් වැනි කෙටි කාලයක් තුළ ව්යවසායකත්වය සහ නවෝත්පාදන වෙනුවෙන් අඩිතාලමක් වීම සඳහා අපේ දැක්ම සහ කැපවීම ජාත්යන්තර වශයෙන් පිළිගැණීමට ලක්වීම ගැන ස්තූතිවන්ත වෙනවා. මේ ජයග්රහණය දකුණු ආසියානුව තුළ පවතින නව ව්යාපාර ජාලයේ දැවැන්ත වර්ධනය සහ වය හොඳින් පිළිබිඹු කරනවා. ශ්රී ලාංකික නව ව්යාපර ජාලය දියුනු සහ ශක්තිමත් වගේම ඉදිරි පරම්පරාවේ නව ව්යාපාර උත්පාදනය කරන්නට සමත් බව ලෝකයාට පෙන්වීමට අප සූදානම්. ඕනම පරිසර පද්දතියක ශක්තිය සහ ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව රඳාපවතින්නේ සමාජය තුළ. මේ ආකර්ෂනීය ජාලය නිර්මාණය කරන්න සහ ශ්රී ලංකාව ලෝක සිතියමේ තියන්න අපට සහයා වුන අපේ හවුල් කරුවන්, උපදේශකයන් සහ අනුග්රාහකයන් ඇතුළු සියළු දෙනාටම අපේ හෘදයාංගම ස්තූතිය පුදකරනාවා. පසුගිය කාලය තුළ බාධක වලට මුහුණ දීමට සිදුවුවත් අපේ ඉදිරි ගමන ගැන හොඳ බලා පොරොත්තුවක් තියෙනවා.” හැච් සම-නිර්මාතෘ සහ ප්රධාන විධායක නිලධාරීනී බ්රින්ධා සෙල්වදුරෙයි-ඥානම් පැවසීය.
කොළඹ 01 සහ යාපනය යන නගරවල පිහිටා ඇති හැච් අනෙක් කාර්යාල අවකාශයන්ගෙන් වෙනස් වන ප්රධාන අංගය එය භෞතික අවකාශයකට වැඩි යමක් ලබාදීම වෙනුවෙන් සිදු කරන කැපවීමයි. 2018 වසරේ ආරම්භ කරන ලද හැච් නව ව්යාපාර පෝෂණය කිරීමටත් ව්යවසායකින්ට සහ නව ව්යාපාර වලට නිදහසේ වැඩිය හැකි විචිත්රවත් පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීමටත් කටයුතු කළේය. සමාගම්, කුඩා හා මධ්යපරිමාන ව්යාපාර සහ නව ව්යාපාර සඳහා දෙමුහුම් කාර්යාල පහසුකම් ලාබා දීමට හැකි අයුරින් සකස් කර ඇති හැච් හි කාර්යාල සහ සම්පත්, අනෙකුත් කාර්යාල සගයින් සමඟ පහසුවෙන් සහ කාර්යක්ෂම ලෙස වැඩ කිරීමට හැකිවන අයුරින් පරිශීලක හිතකාමීලෙස සහ නිර්මාණාත්මක ලෙස නිර්මාණයක කර තිබේ. ආරම්භක වැඩසටහන් හතක් හරහා ව්යාපාරයන්හි වර්ධනයට ධනාත්මක බලපෑමක් ඇතිකිරීම සහ දැනුම බෙදාගැනීමට හැච් කටයුතු කරයි. Kickass, Green Energy Champion සහ HatchX FinTech ඉන් කිහිපයකි. මේ වැඩසටහන් සියල්ල නව ව්යාපාරයන්හි අවශ්යතාවය ගැඹුරින් හඳුනාගෙන, අවශ්ය දේශීය සහ ජාත්යන්තර සම්පත් වලට, සබඳතා වලට ප්රවේශය ලබා දීමට සහ තාක්ෂනානුකූලව ධාරිතාව වර්ධනය කිරීමට හැකි වන අයුරින් නව ව්යාපාරවලට විශේෂිත වන පරිදි මනාවට නිර්මාණය කර තිබේ. මෙම වැඩසටහන් ඉතා හරහා නව ව්යාපාරයකට වැදගත් ශ්රී ලංකාවෙන් ඔබ්බට ඇති වෙළඳපොළ අවස්ථා වලට මාර්ගය විවෘත කිරීමට කටයුතු කරයි.
සහයෝගීතාව හැච් හි ආචාර ධර්ම අතර ප්රධාන තැනක් ගනී. ශ්රී ලාංකික නව ව්යාපාර වර්ධනය කිරීමට සහ පෝෂනය කිරීම සඳහා හැච් පෞද්ගලික අංශයේ ආයතන හකත් රාජ්ය අංශයේ ආයතන මෙන්ම මේ වන විට ජාත්යන්තර ආයතන සමඟ හවුල්කරුවන් ලෙස කටයුතු කරන අතර මේ වනවිට කලාපමට්ටමේ ජාල සමඟ හැකියා වර්ධනය සහ නව වෙළඳපොළ අවස්ථා ඇති කිරීමට සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරමින් සිටී.
හැච් තුළ එයටමට ආවේනික වූ සුහදහීලී, කඩිසර සහ අඩු අවස්ථා හිමිවූ ව්යවසායක කණ්ඩායම් වලට පවා නව මාවත් විවර කිරීමට හැකි මිත්රශීලී සංස්කෘතියක් පවතී. ඔවුන් මේ වෙනුවෙන් දක්වන කැපවීම ලෝක ව්යවසායකත්ව දිනය වෙනුවෙන් දියත් කරන ලද කාන්තාවන් සඳහාම ඉලක්කකරගත් AccelerateHER වැඩසටහන තුළින් නිරූපනය විය.
“ශ්රී ලාංකික ව්යවසායකයන්ට ගෝලීය වේදිකාවක් ගෙන ඒම අපගේ දැක්මේ දිරියෙන්ම තිබුන දෙයක්. මේ සම්මානය තුළින් අපිට පුළුවන් ශ්රී ලංකාව සහ හැච් ගෝළිය වශයෙන් ව්යවසායකත්ව කේන්ද්රයක් බවට පත්කරන්න වගේම අපේ හැකියාවේ ගැඹුර සහ පරාසය විදහා දක්වන්න.” හැච් හි සම නිර්මාතෘ නාතන් සිවඥානනාදන් අවධාරණය කළේය.
දේශිය හවුල් කරුවන් සිය ගණනක් සමඟ ළඟින් කටයුතු කරමින් නොයෙකුත් අවධියේ පසුවන ක්රියාශීලී නව ව්යාපාර, ආයෝජකයින්, වර්ධන/කඩිනම්කරන වැඩසටහන්, කාර්යාල පහසුකම් සපයන ආයතන සහ ව්යාපර නිර්මාතෘවරුන් හඳුනාගැනීම, හඳුන්වා දීම සහ සම්බන්ධ කර දීම ගෝලීය නව ව්යාපර සම්මානයෙහි අරමුණ වේ. 2012 ආරම්භ කරන ලද ලොව විශාලතම ස්වාධීන නව ව්යාපාර ජාල තරඟාවලිය වන මෙය ලොව පුරා විශ්ෂ්ඨතම නව ව්යාපාර, පුද්ගලයින්, ව්යාපාර ප්රාග්ධන හිමිකරුවන්, කාර්යාල අවකාශ සපයන ආයතන, ව්යාපාර වර්ධණ සහ කාර්යක්ෂම වැඩසටහන් හඳුන්වාදීමට කටයුතු කරයි.
“2020 වසරෙ හැච් දකුණු ආසියානු කළාපය තුළ හොඳම කාර්යාල අවකාශ සපයන ආයතනය ලෙස තේරුනු අවස්ථාවේ මම හිතුවේ, අපි අපේ උපරිමයට ඇවිත් කියලා. අපි මිනුම් දණ්ඩක් විදියට යොදාගත්ත ImpactHub සහ Mesh වගේ ආයතන සමඟ එකම වේදිකාව සිටීම ඇත්තටම හීනයක්. පිබිදෙන කණ්ඩායමකට, නිසි අවස්ථා සහ මානසිකත්වයක් එක්ක, එකිනෙකාට උපකාර කරගන්න හවුල්කරුවන් සමඟ සහ දැඩි කැපවීමෙන් වැඩ කිරීම තුළින් ඕනෑම දෙයක් කරන්න පුළුවන්. හැච් කියන්නේ ඒකට දීප්තිමත් උදාහරණයක්. හැච් හි සම නිර්මාතෘ ජීවන් ඥානම් සිය කතාව සම්පිණ්ඩනය කළේය.
இலங்கையிலும் தெற்காசியாவிலும் முதன்முறை: Global Startup Awards 2021இல் சிறந்த இணைந்து பணியாற்றும் பகுதிக்கான விருது Hatch க்கு வழங்கி கௌரவிப்பு
இலங்கையின் இணைந்து பணியாற்றும் பகுதியும், ஆரம்பநிலை வர்த்தகங்களின் அமைவிடமும் ஊக்குவிப்பகமுமான Hatch, உலகின் சிறந்த இணைந்து பணியாற்றும் பகுதிக்கான விருதை வென்றுள்ளது. Global Startup Awards 2021 நிகழ்வில் இந்த கௌரவ விருதை சுவீகரித்திருந்தது. இலங்கையின் அல்லது தெற்காசிய நிறுவனமொன்று இந்த கௌரவ விருதைப் பெற்றுக் கொண்ட முதல் சந்தர்ப்பமாக இது அமைந்துள்ளது. இலங்கையின் ஆரம்ப நிலை கட்டமைப்புக்கு மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த மைல்கல்லாக இது அமைந்துள்ளது.
ஆரம்ப நிலை வர்த்தகங்களுக்கு வேகமான வளர்ச்சியைப் பெற்றுக் கொள்வதற்கு, இணைந்து பணியிடப் பகுதி கொண்டிருக்க வேண்டிய சேவைகள், ஆதரவு மற்றும் வளங்கள் மற்றும் உலகில் நேர்த்தியான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக் கூடிய கலாசாரம் மற்றும் சூழல் ஆகியவற்றை உருவாக்க அவசியமான புத்தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய அம்சங்கள் போன்றவற்றின் பிரகாரம் இந்த விருதுக்காக இணைந்து பணியிடம் தெரிவு செய்யப்பட்டிருந்தது. பிராந்திய மற்றும் சர்வதேச நிலைகள் ஆகிய இரண்டு சுற்றுகளிலிருந்து Hatch தெரிவு செய்யப்பட்டிருந்ததுடன், 18000 விண்ணப்பங்கள் வரை இதில் கிடைத்திருந்தன. இறுதிப் போட்டியில் ஐந்து உலகத் தரம் வாய்ந்த போட்டியாளர்களுடன் போட்டியிட்டு, தமக்கான விருதை Hatch வெற்றியீட்டியிருந்தது. உலகின் எதிர்காலத்துக்கு பொருத்தமான தீர்வுகளை வழங்கும் நிறுவனங்களை கௌரவிக்கும் வகையில் Global Startup விருதுகள் அமைந்திருப்பதுடன், கடந்த தசாப்த காலப்பகுதியில் UiPath, Zendesk, Supercell, Turbine மற்றும் Grab போன்ற நிறுவனங்களை கௌரவித்திருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.
Hatch ஐப் பொறுத்தமட்டில், கடந்த காலங்களில் முன்னெடுத்திருந்த பணிகளுக்காக சர்வதேச அங்கீகாரம் கிடைத்துள்ளது. Hatch இன் பிரதம நிறைவேற்று அதிகாரியும் இணை ஸ்தாபகருமான பிருந்தா செல்வதுரை – ஞானம் கருத்துத் தெரிவிக்கையில், “மூன்று குறுகிய ஆண்டு காலப்பகுதியில், தொழில்முயற்சியாண்மை மற்றும் புத்தாக்கம் போன்றவற்றுக்கான அடித்தளத்தை ஏற்படுத்திக் கொடுப்பது தொடர்பான எமது நோக்கம் மற்றும் முயற்சிகளுக்கு சர்வதேச அளவில் கௌரவிப்புக் கிடைத்துள்ளமைக்கு உண்மையில் நாம் நன்றி தெரிவிக்கின்றோம். தெற்காசியாவின் ஆரம்ப நிலை வர்த்தகக் கட்டமைப்பின் புரட்சி மற்றும் பாரிய வளர்ச்சி மற்றும் கொள்ளளவு ஆகியவற்றின் பிரதிபலிப்பாக இந்த விருது அமைந்துள்ளது. இலங்கையின் வளர்ந்து வரும் ஆரம்பநிலை வியாபாரக் கட்டமைப்பு என்பது மேம்படுத்தப்பட்டது என்பதுடன், சக்தி வாய்ந்தது மற்றும் அடுத்த தலைமுறை ஆரம்ப நிலை வர்த்தகங்களை ஊக்குவிப்பதாக அமைந்துள்ளது என்பதை உலகுக்கு காண்பிப்பதையிட்டு நாம் மகிழ்ச்சியடைகின்றோம். எமது பங்காளர்கள், ஆலோசகர்கள் மற்றும் பங்களிப்பாளர்கள் என இந்த நிலைக்கு நாம் உயர்வதற்கு எமக்கு ஆதரவாக இருந்த அனைவருக்கும் எமது மனமார்ந்த நன்றிகள் சேரும். கடந்த ஆண்டுகளில் எழுந்த சவால்களுக்கு மத்தியிலும், எமது பயணத்தை தொடர்ந்து முன்னெடுத்துச் செல்ல எதிர்பார்க்கின்றோம்.” என்றார்.
கொழும்பு 1 மற்றும் யாழ்ப்பாணத்தில் அமைந்துள்ள Hatch, பணியிட வசதியை வழங்குவது எனும் அர்ப்பணிப்புக்கு அப்பாலான பங்களிப்பை வழங்குகின்றது. 2018 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்டது முதல், ஆரம்ப நிலை நிறுவனங்களுக்கு தமது செயற்பாடுகளை முன்னெடுத்துச் செல்வதற்கு அவசியமான ஊக்குவிப்புகளை வழங்கியுள்ளது. கூட்டாண்மை நிறுவனங்கள், சிறிய நடுத்தரளவு தொழில் முயற்சிகள் மற்றும் ஆரம்ப நிலை நிறுவனங்களுக்கு ஹைபிரிட் பணியிடத் தெரிவுகளுடனான Hatch இன் இடவசதிகள், சிறந்த இணைந்து பணியாற்றும் சூழல் மற்றும் கைகோர்ப்பை ஏற்படுத்துவதாக அமைந்துள்ளதுடன், ஆக்கத்திறன் மற்றும் பாவனையாளர் நட்பை தூண்டுவதாகவும் அமைந்துள்ளது.
Hatch இன் இணை ஸ்தாபகர் நாதன் சிவகனாநாதன் கருத்துத் தெரிவிக்கையில், “உள்நாட்டு தொழில்முயற்சியாளர்களுக்கு சர்வதேச கட்டமைப்பை கொண்டு வருவது என்பது எமது நோக்கத்தின் முன்னிலையிலுள்ளது. இந்த விருதை சுவீகரித்தமையானது, இலங்கையையும், Hatch ஐயும் சர்வதேச ரீதியில் தொழில்முயற்சியாண்மை மையமாக திகழச் செய்ய உதவியுள்ளதுடன், எமது பணிகளின் ஆழத்தை வெளிப்படுத்த உதவியுள்ளது.” என்றார்.
Global Startup விருதுகள் என்பது, வெவ்வேறு நிலைகளைச் சேர்ந்த சிறந்த ஆரம்ப நிலை நிறுவனங்களை பொதுவில் கௌரவித்து இணைப்புகளை ஏற்படுத்தும் வகையில் அமைந்துள்ளது. 2012 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்ட உலகின் மாபெரும் சுயாதீன ஆரம்பநிலை கட்டமைப்புகளுக்கிடையிலான போட்டியாக உலகளாவிய ரீதியில் முன்னெடுக்கப்படுகின்றது.
Hatch இன் இணை ஸ்தாபகர் ஜீவன் ஞானம் கருத்துத் தெரிவிக்கையில், “2020 ஆம் ஆண்டில் தெற்காசிய பிராந்தியத்தில் சிறந்த இணைந்த பணியாற்றும் பகுதியாக Hatch கௌரவிக்கப்பட்ட போது, நாம் உயர்ந்த நிலையை எய்தியிருந்தோம் எனக் கருதினோம். எவ்வாறாயினும், ImpactHub மற்றும் Mesh போன்ற சிறந்த சமூகங்களுடன் திகழ்வது என்பது கனவாக அமைந்துள்ளது. சரியான மனநிலையுடன், சிறந்த சமூகத்தில், பரஸ்பர ஆதரவளிக்கும் பங்காண்மைகள் என்பதுடன் பெருமளவான கடின உழைப்பு என்பதனூடாக எதனையும் சாதிக்கக்கூடியதாக இருக்கும். இதற்கு சிறந்த உதாரணமாக Hatch அமைந்துள்ளது.” என்றார்.