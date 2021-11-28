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“A GOOD QUESTION” – by Des Kelly

Nov 28, 2021 Posted by In Articles, DESMOND KELLY Tagged ,

  “A GOOD QUESTION” – by Des Kelly

 THIS “WONDERFUL VIDEO” SENT IN, AS USUAL BY OUR E’LANKA CARTOONIST & FRIEND MAX GERRRYN, BROUGHT BACK PRECIOUS MEMORIES OF SOME OF THE GREATEST RESTAURANTS THAT “WE” TEENAGERS OF COLOMBO, USED TO FREQUENT, BUT WHY GO RUNNING TO “SARASWATHIES” IN BAMBALAPITIYA, OR EVEN “GREEN-CABIN” IN THE WEALTHIER SECTION OF WELLAWATTA, FOR THOSAI, SAAMBALL, AND KIRI KOPI, WHEN THERE COULD HAVE BEEN FANCY RESTAURANTS LIKE THE ONE DEPICTED FOR YOU, RIGHT NOW ???.

PLEASE WATCH AND BE FASCINATED.

 

Desmond-Kelly

Desmond Kelly.

(Editor-in-Chief)  e’Lanka.

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