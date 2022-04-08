SILLY SIGN LANGUAGE – by Desmond Kelly.
Did I read this, right ??.
TOILET OUT OF ORDER. PLEASE USE FLOOR BELOW.
In a Laundromat.
AUTO. WASHING MACHINES. PLEASE REMOVE ALL YOUR CLOTHES, WHEN THE LIGHT GOES OUT.
In a London Department Store.
BARGAIN BASEMENT, UPSTAIRS.
In an Office.
AFTER TEA-BREAK, STAFF SHOULD EMPTY TEAPOT AND STAND UPSIDE DOWN, ON THE DRAINING BOARD.
In the window of a health-food shop.
CLOSED, DUE TO ILLNESS.
Spotted in a Safari-park.
ELEPHANTS, PLEASE STAY IN YOUR CAR.
In a Farmer’s field.
FARMER PERMITS WALKERS TO CROSS FARM FOR FREE, BUT THE BULL CHARGES.
In a library.
IF YOU CANNOT READ, THIS LEAFLET WILL TELL YOU HOW TO GET LESSONS.
At a Repair shop.
WE CAN REPAIR ANYTHING !. (PLEASE KNOCK HARD ON THE DOOR, AS THE BELL DOESN’T WORK).
FYI.
RUSSIA BOASTS 120.000 CONTENTED RESIDENTIAL BROWN BEARS, AS A BARE MINIMUM.
SRI LANKA HAS GOT A BEAR WHO IS NOT TOO HAPPY AT THE MOMENT, & BEARS WATCHING.
Desmond Kelly.
(Editor-in-Chief) e’Lanka.