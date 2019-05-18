“THE HAWKE HAS FLOWN” – By Des Kelly
Photo source: ABC news
THE HAWKE HAS FLOWN, SO THERE YOU ARE,
A GREAT PRIME MINISTER OF AUSTRALIA,
HE SERVED THIS COUNTRY WITH PAUL KEATING,
AND MANY “REFORMS” HE DID BRING IN.
HE WAS A RHODES SCHOLAR, ONE OF THE BEST,
AS AN “UNION LEADER”, HE PASSED EVERY TEST,
ALSO KNOWN AS A LARRIKIN, HE LOVED HIS BEER,
TO HIS BOOZING PALS, HE BROUGHT MUCH CHEER.
HE HATED RACISM, TO HIS VERY CORE,
WITH HIS LABOR PARTY, HE OPENED MANY A DOOR,
HE WAS A GOOD LISTENER, ALWAYS EAGER TO LEARN,
DUMPED HIS “DRINKING HABITS”, NEVER TO RETURN.
HE WAS THE BEST LABOR P.M.AUSTRALIA HAS HAD,
A POPULAR HERO, HE’LL BE MISSED REAL BAD,
AUSSIE/LANKANS CONDOLE WITH HIS FAMILY TODAY,
“THE HAWKE HAS NOW FLOWN”, & ALL OF US SAY :-
“VALE’ BOB HAWKE,” AS E’LANKA DOES STATE,
“SLEEP NOW, IN PEACE, & GOD BLESS YOU, MATE”.
Desmond Kelly.
(Editor-in- Chief). eLanka.
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