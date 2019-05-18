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“THE HAWKE HAS FLOWN” – By Des Kelly

May 18, 2019 Posted by In Articles, DESMOND KELLY Tagged Comments 0

“THE HAWKE HAS FLOWN” – By Des Kelly

Bob_Hawke

   Photo source: ABC news

 

     THE HAWKE HAS FLOWN, SO THERE YOU ARE,

     A GREAT PRIME MINISTER OF AUSTRALIA,

     HE SERVED THIS COUNTRY WITH PAUL KEATING,

     AND MANY “REFORMS” HE DID BRING IN.

 

     HE WAS A RHODES SCHOLAR, ONE OF THE BEST,

     AS AN “UNION LEADER”, HE PASSED EVERY TEST,

     ALSO KNOWN AS A LARRIKIN, HE LOVED HIS BEER,

     TO HIS BOOZING PALS, HE BROUGHT MUCH CHEER.

 

     HE HATED RACISM, TO HIS VERY CORE,

     WITH HIS LABOR PARTY, HE OPENED MANY A DOOR,

     HE WAS A GOOD LISTENER, ALWAYS EAGER TO LEARN,

     DUMPED HIS “DRINKING HABITS”, NEVER TO RETURN.

 

     HE WAS THE BEST LABOR P.M.AUSTRALIA HAS HAD,

     A POPULAR HERO, HE’LL BE MISSED REAL BAD,

     AUSSIE/LANKANS CONDOLE WITH HIS FAMILY TODAY,

     “THE HAWKE HAS NOW FLOWN”, & ALL OF US SAY :-

 

     “VALE’ BOB HAWKE,” AS E’LANKA DOES STATE,

      “SLEEP NOW, IN PEACE, & GOD BLESS YOU, MATE”.

Desmond Kelly

         Desmond Kelly.

       (Editor-in- Chief). eLanka.

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